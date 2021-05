Viisi vuotta toimineen lainsäädännön arviointineuvoston keskeisin tehtävä on antaa lausuntoja hallituksen esitysluonnoksista. Arviointineuvosto arvioi esitysten vaikutusarvioita ja tarkastelee, kuinka laadukkaasti esitysluonnos on valmisteltu. Ongelmat ovat pysyneet samanlaisina hallituksesta toiseen.

Hallitus. Viisi vuotta toimineen lainsäädännön arviointineuvoston keskeisin tehtävä on antaa lausuntoja hallituksen esitysluonnoksista. Arviointineuvosto arvioi esitysten vaikutusarvioita ja tarkastelee, kuinka laadukkaasti esitysluonnos on valmisteltu. Ongelmat ovat pysyneet samanlaisina hallituksesta toiseen.

Lainsäädännön arviointineuvosto on huolestunut, koska noin 40 prosenttia neuvoston lausumista jää kokonaan huomiotta.

Vuoden 2020 aikana arviointineuvosto on toistuvasti joutunut puuttumaan samoihin asioihin kuin aikaisempinakin vuosina. Erityisesti on kiinnitetty huomiota perusoikeusvaikutusten arviointiin, vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämiseen ja arviointiin sekä hallituksen esitysten kieleen.

”Hallituksen esitysten ymmärrettävä yleiskieli on hyvän lainvalmistelun olennainen osa. Ymmärrettävä kieliasu osaltaan takaa eduskunnan tiedonsaantioikeutta ja on ehdoton edellytys lain onnistuneelle toimeenpanolle. Arviointineuvosto on useita kertoja huomauttanut, että lainsäädäntöä ei pidä kirjoittaa alan asiantuntijoille, vaan sen kanssa arjessa eläville kansalaisille ja yrityksille”, arviointineuvoston tiedotteessa todetaan.

Arviointineuvoston antamien lausuntojen suosituksista huomioidaan 60 % osittain tai kokonaan hallituksen esityksissä. Loput jäävät kokonaan huomiotta.

”Tulisi selvittää niitä käytäntöjä, joilla ministeriöt ottavat lainvalmistelussa huomioon neuvoston lausunnoissa esitetyt suositukset, ja myös niitä syitä, miksi suosituksia ei noudateta”, esittää arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen tiedotteessa.

”Tämä on merkittävä ongelma”

Lainsäädännön arviointineuvosto on julkaissut vuosikatsauksen arviointineuvoston työstä vuonna 2020. Siinä on myös havaintoja lainvalmistelusta arviointineuvoston näkökulmasta.

”Arviointineuvoston näkemyksen mukaan jotkut hallituksen esitykset on kirjoitettu lähinnä asiantuntijoille, jolloin maallikon on vaikea ymmärtää esityksen kokonaisuutta. Tämä on merkittävä ongelma, koska kansalaisten täytyy ymmärtää säädösten sisältö ja kyetä toimimaan sen mukaisesti. Jos vain asioihin vihkiytyneet ymmärtävät hallituksen esityksiä, ei valmistelu ole riittävän läpinäkyvää ja esityksen kannalta tärkeitä näkökulmia saattaa jäädä kokonaan havaitsematta valmisteluvaiheessa”, vuosikatsauksessa todetaan.

Lainsäädännön arviointineuvoston viidettä toimintavuotta sävytti koronaepidemia. Ministeriöissä muuhun kuin epidemiaan liittyvä lainsäädännön valmistelu hidastui ja vähensi siten arviointineuvoston käsiteltäväksi tulevien esitysten määrää. Lisäksi arviointineuvoston sihteeristö työskenteli keväällä 2020 poikkeusolojen ajan valtioneuvoston kanslialle, mikä vaikutti neuvoston työskentelyyn.

Vuonna 2020 arviointineuvosto antoi yhteensä 10 lausuntoa. Laajimmat esitykset, joista lausunto annettiin, olivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja laki oppivelvollisuuden pidentämisestä.

Puutteellisuudet pysyvät vuodesta toiseen

Hallituksen esitysten puutteellisuudet ovat pysyneet vuodesta toiseen hyvin samantyyppisinä, vaikka satunnaista vaihtelua on jonkin verran. Esityksistä puuttuu tyypillisesti määrällisiä arviointeja ja vaihteluvälejä, ja kustannusten ja hyötyjen euromääräiset arviot ovat vajavaisia. Tällöin esityksen määrällisistä vaikutuksista on vaikea päästä käsitykseen. Viime vuosina määrälliset vaikutusarviot ovat kuitenkin lisääntyneet, mikä on myönteistä.

”Arviointineuvoston havainnot hallituksen esityksistä vuonna 2020 olivat hyvin samanlaisia kuin edellisvuosina. Lausunnoissa kiinnitettiin lähes aina huomiota määrällisen arvioinnin puutteisiin. Puolessa lausunnoissa mainittiin puutteina vaihtoehtoisten keinojen käsittely sekä kustannusten ja hyötyjen arviointi. Lisäksi arviointineuvosto havaitsi puutteita perusoikeusvaikutusten arvioinnissa.”

”Osassa hallituksen esityksiä ei kuvata riittävästi vaihtoehtoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Tällöin jää epäselväksi, voisiko tavoitteisiin päästä edullisemmin tai tehokkaammin mahdollisesti jollakin muulla keinolla.”

Lainsäädännön arviointineuvosto on viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut asemansa osana suomalaista lainsäädäntökoneistoa. Keväällä 2018 arviointineuvosto otti käyttöön standardilausumat. Jos ministeriö olisi saamassa heikoimman lausuman, arviointineuvoston puheenjohtaja ottaa yhteyttä asianomaiseen ministeriin ennen lausunnon julkaisua ja kysyy, haluaako ministeriö vetää esityksensä takaisin. Toistaiseksi ministeriöt eivät ole vetäneet esityksiään pois.