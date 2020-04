Kansainvälisten raporttien mukaan lapsilla todetut koronavirustartunnat ovat olleet hyvin lieväoireisia, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) hallituksen neuvottelujen alla.

”Suomessa tilanne on hyvin samankaltainen. Tähän mennessä yksikään lapsi ei ole tarvinnut vakavien oireiden takia sairaalahoitoa Suomessa”, THL toteaa tiedotteessaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on määrä kokoontua neuvottelemaan koulujen mahdollisesta avaamisesta tänään kello 17. Aiemmin hallitus on päättänyt että koulut pysyisivät suljettua 13. toukokuuta saakka.

THL:n mukaan esimerkiksi Kiinassa vain noin prosentti tartunnoista on todettu alle 20-vuotiailla. Yhdysvalloissa tartunnoista vain 1,7 prosenttia on todettu alle 18-vuotiailla. THL kertoo, että osastohoitoon ovat joutuneet yleisimmin alle vuoden ikäiset lapset.

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, joista hieman yli 200 on todettu alle 16-vuotiailla. Lasten koronavirustartunnoista 75 prosenttia on todettu THL:n mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Suomen alle 16-vuotiailla todetut tartunnat jakautuvat THL:N mukaan ikäryhmittäin seuraavasti:

– 0-3-vuotiailla 25 prosenttia tartunnoista

– 4-7-vuotiailla 17 prosenttia tartunnoista

– 8-11-vuotiailla 26 prosenttia tartunnoista

– 12–15-vuotiailla 32 prosenttia tartunnoista.

Lasten tartunnoista tiedetään, että ne voivat olla usein myös täysin oireettomia, kertoo THL:n lasten infektiolääkäri Otto Helve.

”Vaikka koronavirustartunnan voi saada myös oireettomalta viruksen kantajalta, oireiset ovat selvästi tartuttavampia kuin oireettomat tai lieväoireiset henkilöt. Sen vuoksi virus ei kierrä yhtä aktiivisesti lasten keskuudessa”, Helve sanoo tiedotteessa.