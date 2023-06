Kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kirjoittaa Twitterissä, että Ukrainan vastahyökkäys etelässä ”on edennyt tuskallisen hitaasti”.

Toverin mukaan Ukraina ei ole vielä päässyt kiinni Venäjän ensimmäiseen puolustuslinjaan.

”Tämä oli odotettavissa, huomioiden Venäjän mittavat puolustusvalmistelut ja miinoitteet sekä sen parhaiden joukkojen sijoittamisen etelään”, hän kirjoittaa.

Toverin mukaan joukkojen voimasuhteet ovat etelässä tasaiset, mikä tekee hyökkäyksestä haastavan. Venäjällä on alueella ilmaylivoima, ja ”etenkin sen KA-52 taisteluhelikopterit ovat osoittautuneet haastaviksi Ukrainan riittämättömän ilmatorjunnan takia”. Toverin mukaan Venäjä on tosin menettänyt KA-52 -kalustostaan jo lähes kolmanneksen.

Molemmat osapuolet ovat kärsineet suuria tappioita, ja Toverin siteeraaman Viron sotilastiedustelun arvion mukaan Ukraina on menettänyt noin 10% länsikalustostaan, ja suuri osa vastahyökkäykseen varatuista prikaateista on jo taistelussa.

”Venäjän etulinjan joukot kärsivät puolestaan paikoin moraaliongelmista ja niitä pidetään asemissa ’sulkupataljoonilla’”, Toveri kirjoittaa.

Hyökkäys hidastuu

Ukraina tarvitsisi kipeästi läpimurron päästäkseen liikkuvaan taisteluun Venäjän lyömiseksi, Toveri kirjoittaa.

”Nyt näyttää siltä, että Ukraina on vähentänyt hyökkäyksiä ja johdossa tehdään uusia suunnitelmia. Joukot tulisi kyetä keskittämään paremmin paikallisen ylivoiman saamiseksi, mutta se on haastavaa. Jatkon kannalta edullisin hyökkäyssuunta on Velyka Novosilkassa.”

Toverin mukaan tämä on Venäjän tiedossa ja se on keskittänyt alueelle reservejään.

”Ukrainan pitäisi löytää uusi edullinen hyökkäyssuunta, keskittää sinne nopeasti voimaa ja hyödyntää myös parempia pimeätoimintavälineitään, jos joukkojen koulutustaso sen vain mahdollistaa.”

Toveri arvioi, että Ukraina jatkaa vastahyökkäystä lähiaikoina mahdollisesti keskitetymmin ja uudessa suunnassa. Jos läpimurtoa ei saada aikaiseksi heinäkuun kuluessa, Ukraina saattaa joutua Toverin mukaan keskeyttämään operaation joksikin aikaa, koska heinäkuun jälkeen joukot ovat kuluneet liikaa läpimurron hyödyntämiseksi.

”Haasteista huolimatta Ukrainan vastahyökkäys ei ole vielä pysähtynyt. Ukrainalla on aloite ja vielä voimaa irti ja se on saamassa lisämateriaalia. Hyökkäyssuunnitelman tarkistaminen ja muuttaminen ennen kuin omia joukkoja on kulutettu liikaa on järkevää”, Toveri päättää.

