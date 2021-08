Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan mielestä on tärkeää, että Suomi tekee kaikkensa Afganistanin siviilien suojelemiseksi.

”Erityinen vastuu meillä on oman väkemme lisäksi niistä, joiden turvallisuus on vaarantunut Suomi-yhteistyön vuoksi”, Kontula sanoo tiedotteessa.

Hallitus esittää, että Suomen evakuointioperaatiota Kabulissa suorittavan ulkoministeriön avustustiimin tueksi lähetetään puolustusvoimien sotilasjoukko, joka toimisi vain Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Päätös joukon lähettämisestä tehdään kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti.

Kansainvälinen apu, joka voi sisältää sotilaallisten voimakeinojen käyttöä erityisen vaativassa tilanteessa, edellyttää selontekoa eduskunnalle. Eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä.

Kontulan mukaan tilanne ei ole helppo, sillä maan pääkaupungissa Kabulissa Taleban-liike kontrolloi kaupungin tarkastuspisteitä ja kaikkia reittejä lentokentälle.

Vaikka Taleban ei tällä hetkellä täysin estä ihmisten pääsyä kentälle, tilanne voi muuttua nopeasti. Kontula huomauttaa, että on myös epävarmuutta siitä, kuinka kauan Yhdysvaltain Kabulin kentän turvaamisoperaatio jatkuu. Kyse saattaa olla vain päivistä.

”Meillä on siis kiire saada nämä ihmiset turvaan”, Kontula painottaa.

Kontula muistuttaa, että kun sotilaita lähetetään maan rajojen ulkopuolelle, on aina kyse vakavasta asiasta. Siksi vasemmistoliiton mielestä on hyvä, että operaatio on rajattu tehtävänkuvaltaan, johdoltaan, alueellisesti ja ajallisesti.

”Samaan aikaan haluamme kuitenkin painottaa, että nyt tehtyjä valintoja ei tule pitää ennakkotapauksena, vaan reagointina erityiseen tilanteeseen erityisin toimin.”

”Juuri nyt on kuitenkin tärkeintä saada ihmiset turvaan. Kun akuutti huoli käynnissä olevien evakuointien osalta on ohi, voidaan Suomessakin keskittyä miettimään pitkäjänteisempiä toimia”, Kontula sanoo.