Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on ottanut lomaltaan kantaa keskusteluun ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Maan hallituksessa jatkoselvityksestä vastaava Pekonen kirjoittaa aiheesta lauantaina 18.7. Hämeen Sanomien printtilehdessä otsikolla Työttömyysturvan kattavuutta laajennettava.

Riihimäkeläinen Pekonen on kiinnittänyt huomiota siihen, että keskustelu on keskittynyt työttömyyskassan jäsenyyden merkitykseen, ”joka on kuitenkin verrattain pieni tekijä, kun katsotaan kuinka suuri osa työttömistä on oikeutettu ansioturvaan”.

Hän kertoo, että vain 33 prosenttia työttömistä oli ansioturvan piirissä ennen koronakriisiä. 1990-luvun alussa määrä oli yli 60 prosenttia työttömistä.

Vastuuministeri vastustaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon tehtyjä leikkauksia. Hän epäilee joidenkin nyt kaikille ansiosidonnaista ajavien tahojen motiiveja.

”Pidän erikoisena sitä, että osa nyt ’ansiosidonnaista kaikille’ ajavista tahoista on ollut systemaattisesti nakertamassa työttömyysturvaa mm. leikkaamalla sen kestoa ja koventamalla työssäoloehtoa eli vaatimusta siitä, kuinka monta viikkoa on pitänyt työskennellä päivärahan saamiseksi”, hän kirjoittaa.

Pekonen muistuttaa, että hallitus on koronakriisin oloissa lyhentänyt työssäoloehdon kestoa 26 viikosta 13 viikkoon.

Pekonen ei asetu minkään esillä olleiden mallien kannattajaksi tai vastustajaksi ennen ministeriönsä jatkoselvityksen valmistumista.

Uuden Suomen saaman tiedon mukaan STM:n selvitys on tarkoitus tehdä vuonna 2021.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK asettui tänään tukemaan ansiosidonnaisen laajentamista kaikille työssäoloehdon täyttäville. EK:n mukaan ansiosidonnainen työttömyysturva ei saisi olla sidottu työttömyyskassan jäsenyyteen.

EK toi samassa yhteydessä esiin aiemminkin kannattamansa ajatuksen työttömyysturvan porrastamisesta. Samankaltaista ajattelua on oppositiopuolue kokoomuksessa, mistä kesän keskustelu ansiosidonnaisesta lähti liikkeelle.