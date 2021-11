Tullin hallussa on melkein 2000 bitcoinia sekä joukko muita kryptovaluuttoja.

Laatikollinen bitcoineja? Tullin hallussa on melkein 2000 bitcoinia sekä joukko muita kryptovaluuttoja.

Laatikollinen bitcoineja? Tullin hallussa on melkein 2000 bitcoinia sekä joukko muita kryptovaluuttoja.

Tulli tiedottaa kutsuneensa kaksi toimijaa mukaan virtuaalivaluuttojen välityspalvelua koskevan hankinnan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Tulli hakee välittäjää, joka pystyy ”turvallisesti ja luotettavasti” hoitamaan valtiolle tuomittujen virtuaalivaluuttojen myymisen.

Tulli julkaisi heinäkuun lopussa osallistumispyynnön, jossa virtuaalivaluuttojen välityspalveluita tarjoavia yrityksiä pyydettiin ilmoittamaan halukkuudesta osallistua hankinnan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Ilmoittautumisajan puitteissa seitsemän toimijaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn.

Nyt neuvottelumenettelyyn on kutsuttu Coinmotion Oy ja Tesseract Group Oy. Molemmat ovat rekisteröityneitä virtuaalivaluuttapalveluntarjoajien rekisteriin ja heillä on Tullin mukaan kokemusta isojen virtuaalivaluuttaerien välittämisestä ja he ovat osoittaneet hakemuksessaan menettelyt rahanpesun estämiseksi ja ostajan taustojen selvittämiseksi.

Neuvottelut mukaan valittujen ehdokkaiden kanssa sekä lopullisen tarjouspyynnön julkaisu neuvotteluissa mukana oleville ehdokkaille on tarkoitus tehdä loppuvuoden aikana.

Tulli on takavarikoinut bitcoineja ja muita virtuaalivaluuttoja huumaus- ja dopingainerikosten tutkimisten yhteydessä. Tullilla on 1 981 bitcoinia, joiden arvo nykykurssilla on noin 125 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna Tulli on ottanut haltuunsa muitakin virtuaalivaluuttoja, mutta juttujen esitutkinnan ollessa kesken valuuttoja tai niiden määriä ei avata tarkemmin.