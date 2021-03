”Rokotteiden viivästyminen vaarantaa kansalaisten terveyden ja aiheuttaa väistämättömiä rajoituksia, jotka haittaavat ihmisten elämää ja vahingoittavat yhteiskuntaa. Meillä ei ole varaa siihen, mitä nyt on tapahtumassa”, sanoo Elsi Katainen.

Rokotetoimitukset. ”Rokotteiden viivästyminen vaarantaa kansalaisten terveyden ja aiheuttaa väistämättömiä rajoituksia, jotka haittaavat ihmisten elämää ja vahingoittavat yhteiskuntaa. Meillä ei ole varaa siihen, mitä nyt on tapahtumassa”, sanoo Elsi Katainen.

Rokotetoimitukset. ”Rokotteiden viivästyminen vaarantaa kansalaisten terveyden ja aiheuttaa väistämättömiä rajoituksia, jotka haittaavat ihmisten elämää ja vahingoittavat yhteiskuntaa. Meillä ei ole varaa siihen, mitä nyt on tapahtumassa”, sanoo Elsi Katainen.

Keskustalainen europarlamentaarikko Elsi Katainen katsoo, että Suomen tulisi tarkastella omaa rokotestrategiaansa rehellisen kriittisesti. Koronarokotteiden toimitukset takkuavat, sillä rokotevalmistajat eivät ole kyenneet toimittamaan rokotteita lupaamassaan aikataulussa.

”Rokotteiden viivästyminen vaarantaa kansalaisten terveyden ja aiheuttaa väistämättömiä rajoituksia, jotka haittaavat ihmisten elämää ja vahingoittavat yhteiskuntaa. Meillä ei ole varaa siihen, mitä nyt on tapahtumassa”, Katainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”EU:n komission johtaman hankkeen hitauden takia useat maat ovat alkaneet kysellä apua Venäjältä ja Kiinalta, joiden rokotteille Euroopan lääkevirasto ei ole antanut vielä myyntilupaa. Vaihtoehtojen etsiminen on ajankohtainen asia myös Suomelle. Haluaako Suomi olla jälleen kerran mallioppilas ja odottaa kiltisti vuoroaan luottaen EU:n komission lupauksiin vai onko nyt aika alkaa varmistaa rokotteiden saaminen myös omia kanavia pitkin?” Katainen kysyy.

Hän myöntää, että asia on herkkä poliittisesti. Kyse on myös EU:n toimintakyvyn uskottavuudesta.

”Lisäksi Kiina ja Venäjä ulosmittaisivat poliittisen hyödyn siitä, että EU myöntäisi myyntiluvat niiden rokotteille. Venäjälle EU:n yhtenäisyyden heikkeneminen sopii”, Katainen kirjoittaa.

Toisaalta valtiovallan velvollisuus on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta, Katainen katsoo.

”Tässä tapauksessa se saattaa käytännössä tarkoittaa rokotesuojan varmistamista kaikille, vaikka siitä seuraisikin kitkaa EU:n sisällä. Lähiviikot näyttävät, kykeneekö EU tuomaan markkinoille suurella mittakaavalla lisää rokotteita. On uskallettava katsoa totuutta silmiin”, hän kirjoittaa.

Katainen nostaa esille myös Suomessa kehitteillä olevan koronarokotteen.

”Olisi syytä vakavasti harkita sitä, olisiko testausta mahdollista nopeuttaa tarvittaessa valtion tuella”, kirjoittaa Katainen.

Myös oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen toivoo hallitukselta rahoitusta suomalaiselle rokotteelle.

”Yhteiskuntamme edun nimissä hallituksen pitäisi nyt osoittaa tarvittava rahoitus, jolla kotimainen rokotetuotanto saadaan käyntiin”, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

”Vuonna 2003 alasajettu rokotetuotanto on mahdollista nostaa ylös ja erilaiset kokeilut ja uudet innovaatiot mahdollistavat myös kansainväliset markkinat. Koronarokotteen onnistunut kehittäminen kotimaassa on positiivisin uutinen pitkään aikaan liittyen koronaepidemiaan. Kyseessä on myös kansainvälisesti tärkeä asia. ”Uusi Nokia” voi olla käsissämme”, Juvonen uskoo.

Hallituspuolueista ainakin vasemmistoliitto on linjannut, että Suomen olisi uudelleen käynnistettävä kansallinen rokotetuotanto.

LUE LISÄÄ: