Omikronvarianttia on havaittu useissa maissa maailmalla ja kymmenet valtiot ovat asettaneet sen vuoksi matkustusrajoituksia.

Uusi muunnos pelästytti. Omikronvarianttia on havaittu useissa maissa maailmalla ja kymmenet valtiot ovat asettaneet sen vuoksi matkustusrajoituksia.

Uusi muunnos pelästytti. Omikronvarianttia on havaittu useissa maissa maailmalla ja kymmenet valtiot ovat asettaneet sen vuoksi matkustusrajoituksia.

Suomessa ei ole vielä todettu omikronvariantin aiheuttamaa koronatautia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedottaa.

THL on tutkinut kahta omikronepäilyä.

”Tutkituista kahdesta näytteestä toinen osoittautui sekvensoinnissa deltavariantiksi, jossa havaittiin PCR:ssä tunnistettava muutos. Toinen näyte tutkitaan vielä uudestaan, koska näytteen virusmäärä oli alhainen”, laitos kertoo.

Kahden aikaisemman epäilyn lisäksi Suomessa on kuitenkin havaittu kolme uutta omikronepäilyä, jotka myös sekvensoidaan variantin selvittämiseksi.

”Tulokset varmistuvat lähipäivinä. On varsin todennäköistä, että epäiltyjä tapauksia todetaan edelleen lisää.”

Kansallisessa koronavarianttien otospohjaisessa seurannassa ei myöskään ole havaittu omikronvarianttia.

THL:n mukaan omikronvirusmuunnoksen leviämistä voi torjua kuten muitakin koronavirusmuunnoksia: Huolehdi suositusten mukaisesta rokotesuojasta, hyvästä käsi- ja maskihygieniasta sekä turvaväleistä. Jos saat oireita, pysy kotona ja mene tarvittaessa koronatestiin.

”Virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon. Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, mikä on nähty koronapandemiankin aikana jo useaan otteeseen”, THL muistuttaa.

WHO on lisännyt omikronvariantin variant of concern (VOC) -seurantalistalle.

LUE MYÖS: