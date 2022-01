Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin on ”tosi iloinen ja tyytyväinen” sdp:n aluevaalimenestykseen.

Hän totesi Ylen välittämässä kiitospuheessa, että puolueen tulos on paljon parempi kuin viime kesän kuntavaleissa, joissa sdp keräsi 17,7 prosentin kannatuksen.

Tällä hetkellä Ylen sdp:lle povaama tulos on 19,3 prosenttia. Sen mittelö keskustan on ollut hyvin tasainen keskustan kanssa, jonka luku on tällä hetkellä 19,2 prosenttia.

”Olemme voittaneet gallupit”, Marin sanoi kiitospuheessaan.

Ylen aluevaaligallup vaalien alla povasi sdp:lle 18 prosentin kannatusta.

Marin totesi erikseen olevansa iloinen myös siitä, että hallituskumppanit pärjäävät.

”Keskustalla myös upea tulos”, hän sanoi.

Hallituksen sote-uudistuksella on Marinin mukaan kansan vahva tuki. Hän sanoi, että valtuutetut hyvinvointialueilla tulevat varmistamaan, että arjen palvelut paranevat.

”Ollaan tosi iloisia”, Marin sanoi puheessaan.