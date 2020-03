Opetusministeri Li Andersson on pyrkinyt vastaamaan varhaiskasvatussuosituksen herättämiin kysymyksiin.

Hallitus ilmoitti maanantaina koulutilojen sulkemisesta ja etäopiskeluun siirtymisestä keskiviikosta alkaen. Kouluissa järjestetään esiopetusta sekä perusopetuksen alaluokkien lähiopetusta vain kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille.

Sen sijaan varhaiskasvatuksen eli päiväkotien tilanne on epäselvempi. Hallituksen maanantain tiedotteen mukaan ”varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa”.

”Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus”, hallitus linjasi.

Linjaus on herättänyt keskustelua siitä, kenellä sitten ”mahdollisuus” on. Onko pienten lasten hoitaminen kotona mahdollista etätyötä tekevälle vanhemmalle? Millä perusteilla ja kuka saa viedä lapsen päivähoitoon?

Opetusministeri Li Andersson (vas) myöntää Twitterissä, että ”tässä poikkeuksellisessa tilanteessa monilla on avoimia kysymyksiä”. Hän linjaa, että ”varhaiskasvatuksessa olevat lapset jäävät kotiin, mikäli mahdollista” ja vastaa tilanteen herättämiin kysymyksiin.

”Varhaiskasvatus on auki kaikille, mutta suositellaan hoitamaan lapsia kotona jos vanhemmilla vaan on siihen mahdollisuus”, hän tviittaa.

Andersson jatkaa seuraavasti:

”Varhaiskasvatus pidetään auki, jotta voimme turvata kriittisten alojen ammattilaisten, mutta myös muiden, mahdollisuudet tarvittaessa mennä töihin. Vanhemmille kuitenkin selkeä suositus: hoitakaa vakaikäiset [varhaiskasvatus-] lapset kotona jos teillä vain on siihen mahdollisuus.”

Ministerin mielestä ”ohjeistus on selkeä, varhaiskasvatus pysyy auki mutta mikäli vanhemmilla on mahdollisuus suosittelemme vahvasti lasten hoitamista kotona”. Hän huomauttaa lisäksi, että vaikka hallituksen ohje on vain suositus, tulevat toimivaltaiset viranomaiset eli aluehallintovirastot tekemään suosituksista määräyksiä.