Italia ottaa ensimmäisenä EU-maana pakollisen koronapassin käyttöön kaikilla työpaikoilla 15. lokakuuta alkaen. Tarkoituksena on välttää mahdollisen uuden korona-aallon aiheuttamat sulkutoimet.

”Pakollinen koronapassi on välttämätön maan pitämiseksi auki”, pääministeri Mario Draghi kommentoi torstaina hallituksen kokouksen yhteydessä.

FAKTAT Italian koronapassi Koronapassin saa ensimmäisen koronarokotteen jälkeen, negatiivisella koronatestillä tai jos on sairastanut koronan alle kuusi kuukautta sitten. Koronapassittomia uhkaa enimmillään 1500 euron sakko. Koronapassi on 15. lokakuuta lähtien pakollinen sekä julkisilla että yksityisillä työpaikoilla, yrittäjille, julkisessa liikenteessä, ravintoloissa, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa sekä kuntosaleilla. Koronapassi tuli terveydenhuollon henkilökunnalle pakolliseksi maaliskuussa ja koulujen henkilökunnalle syyskuun alussa. Reilut 74 % italialaisista on saanut kaksi koronarokotetta. Kolmas rokotekierros alkoi riskiryhmille tällä viikolla. Italiassa raportoidaan päivittäin noin 5 000 uutta koronatartuntaa. Viranomaiset pelkäävät kuitenkin uutta pandemia-aaltoa syksyllä.

Koronapassin saa uusien sääntöjen mukaan heti ensimmäisen koronarokotuksen jälkeen. Passin saa myös, jos negatiivinen koronatesti on tehty 48-72 tuntia aikaisemmin. Aikaraja määräytyy sen mukaan, millainen testi on kyseessä. Myös kuuden kuukauden sisällä koronataudin sairastaneet saavat koronapassin.

Lokakuun puolivälissä tulevat voimaan myös kovat sanktiot niille, joilla passia ei ole. Heille rapsahtaa alueesta riippuen 600 – 1500 euron sakko ja palkanmaksu lakkaa välittömästi. Koronapassin puuttuminen ei kuitenkaan käy irtisanomisperusteeksi. Työnantaja joutuu maksamaan 400 – 1 000 euron sakon, jos työpaikoilta löytyy koronapassittomia työntekijöitä.

”Mitään tällaista ei ole koskaan ennen tehty Euroopassa. Näytämme tässä nyt kansainvälistä esimerkkiä”, julkisesta hallinnosta vastaava ministeri Renato Brunetta kommentoi tiedotustilaisuudessa torstai-iltana.

Jo aikaisemmin koronapassi on ollut pakollinen terveydenhuollon ja koulujen henkilökunnalle ja kaikille italialaisille julkisessa liikenteessä, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa, ravintoloissa sekä kuntosaleilla.

(Juttu jatkuu kuvan alla.)

Tiukkaa vääntöä. Riita pakollisesta koronapassista kärjistyi Italiassa pienimuotoiseksi hallituskriisiksi, mutta pääministeri Mario Draghi junttasi tahtonsa läpi. Kuva: Brancolini/Fotogramma

Pakon laajentaminen työelämään ei ollut aivan läpihuutojuttu. Mario Draghi halusi määrätä pakon jo syyskuun puolivälistä, mutta oikeistopopulistinen Lega-puolue masinoi asiasta pienimuotoisen hallituskriisin. Draghi sai kuitenkin tahtonsa läpi ja pakotti Lega-johtaja Matteo Salvinin perääntymään. Työpaikkojen pakollinen koronapassi hyväksyttiin hallituksessaa torstaina lopulta yksimielisesti.

Lega on vaatinut pakon vastineeksi ilmaisia koronatestejä, mutta Draghi on tyrmännyt ajatuksen täysin. Koronapassia varten tehtävät koronatestit maksavat 15 euroa yli 18-vuotiaille ja 8 euroa alle 18-vuotiaille.

”Testien maksut kuuluvat niiden maksettavaksi, jotka eivät halua rokotetta. Ei voi olla niin, että tällaiset maksetaan yhteisistä varoista”, Draghi totesi torstaina.

Pakollisen koronapassin taustalla on ennen muuta Italian taloustilanne. Maalla ei yksinkertaisesti ole varaa uuteen täyssulkuun.

Tällä hetkellä noin 75 prosenttia yli 12-vuotiaista italialaisista on saanut molemmat rokoteannokset. Terveysministeri Roberto Speranza arvioi kuitenkin, että vasta yli 90 prosentin rokotuskattavuus riittää sulkutoimien välttämiseen.

Italian talous on alkuvuoden aikana kasvanut vahvasti, mutta Mario Draghi varoitti viimeksi viime viikolla tuudittautumasta kuluvan vuoden lukuihin. Hän korostaa kasvun olevan kovaa vain siksi, että juuri Italia otti euromaista kovimman talousiskun koronapandemian takia vuonna 2020.

”Todellinen haaste on kasvun ylläpitämisessä, Italian taloudesta on saatava rakenteellisesti kestävä”, pääministeri on toistuvasti muistuttanut.

Samaa viestiä kertoo taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. Se muistutti Italiaa käsittelevässä maaraportissaan viime viikolla, että maan talous palaa pandemiaa edeltäneille tasoille vasta ensi vuoden alkupuoliskolla. Se ei ole vielä paljon, sillä Italia oli teknisessä taantumassa jo ennen koronavirusta.

LUE SEURAAVAKSI: