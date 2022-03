Yhdysvaltain presidentti Joe Biden joutui maanantaina vastaamaan kysymykseen siitä, tapaisiko hän enää koskaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Biden on viime aikoina antanut suorasanaisia lausuntoja Putinista. Hän on muun muassa kutsunut Putinia teurastajaksi ja todennut, ettei Putin voi jatkaa vallassa. Lausunto on aiheuttanut kohun.

Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa Biden kierteli ensin kysyttäessä tapaamisen mahdollisuudesta. Hän totesi, että kysymys on nyt se, onko olemassa jotain, jonka vuoksi tavata. Jotain, joka oikeuttaisi Putinille mahdollisuuden lopettaa sodan ja mahdollistaisi Ukrainan jälleenrakentamisen.

Presidentiltä tarkennettiin edelleen, voisiko hän vastata kyllä tai ei kysymykseen siitä, voisiko hän tavata presidentti Putinia.

”Se riippuu siitä, mistä hän haluaa keskustella”, Biden vastasi.

Macron ja Scholz pitäneet yhteyttä

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. Tuolloin Biden ja myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö torjuivat mahdollisuuden keskustella Putinin kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuitenkin kävi heti puhelinkeskustelun samoin kuin Niinistö 11. maaliskuuta.

Niinistö kertoi puhelun alla tehneensä aloitteen, koska Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz olivat kehottaneet häntä olemaan yhteydessä Putiniin, jos sellainen yhteys on. Niinistö kertoi pitävänsä tärkeänä, että Venäjään yritetään pitää yhteyttä ja totesi Macronin ja Scholzin tätä tehneen.

Venäjän ja Ukrainan uusi rauhanneuvottelukierros on alkamassa tänään Turkissa.

