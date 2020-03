Ensimmäinen ihminen on menehtynyt koronavirukseen Ruotsissa. Tukholman seudun aluehallinnon mukaan kyseessä oli vanhempi henkilö, joka oli tehohoidossa Karoliinisessä sairaalassa Tukholmassa. Hänellä oli myös muita perussairauksia.

Tukholman seudun aluehallinto on aiemmin tällä viikolla kertonut kahdesta tartunnan saaneesta sairaalapotilaasta. Toista oli käynyt tapaamassa lähiomaiset, jotka olivat äskettäin matkustaneet epidemia-alueella Euroopassa. Toisella potilaalla ei ollut suoraa yhteyttä mihinkään tunnettuun tapaukseen.

”Kansainvälisestä kokemuksesta tiedämme, että vanhemmat ihmiset ja erityisesti heillä, joilla on ennestään jokin muu perussairaus ovat muita vakavammassa tilanteessa sairastuessaan Covid-19-virukseen”, tartuntatauteihin erikoistunut lääkäri Per Follin kertoo.

Ruotsin terveysviranomainen esittää maan hallitukselle, että yli 500 hengen kokoontumisia tai yleisötilaisuuksia ei saisi järjestää toistaiseksi. Se tarkoittaa esimerkiksi konsertteja, urheilutapahtumia, messuja ja konferensseja.

Taustalla on maassa leviävä koronavirus. Tällä hetkellä Ruotsissa on todettu 486 tartuntatapausta, joista 233 on Tukholman seudulla.

”Koska nyt on merkkejä siitä, että covid-19 leviää nyt ruotsalaisessa yhteiskunnassa, nyt on tilanne se, että tilapäisenä toimenpiteenä ei saisi järjestää yli 500 hengen kokoontumisia”, esittää viranomainen Stefan Löfvenin hallitukselle.

Viranomainen perustelee ehdotusta sillä, että näin voitaisiin ehkäistä eri puolilta maata ja ehkä maan ulkopuoleltakin tulevien ihmisten kerääntyminen yhteen paikkaan, niin että tauti pääsisi leviämään nopeasti laajalle alueelle.

”Kyse on tartunnantorjuntatoimenpiteestä, jolla nykytilanteessa voi olla vaikutusta, ja jotta se olisi tehokas, sen täytyy koskea koko maata”, sanoo Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson.

Lue seuraavaksi: