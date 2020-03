Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on julistanut maahan hätätilan.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on julistanut maahan hätätilan koronaviruksen takia. Hätätila astuu virallisesti voimaan huomenna lauantaina.

Espanjan viranomaiset kertoivat aikaisemmin perjantaina, että koronaviruksen kuolonuhrien määrä on 24 viime tunnin aikana kasvanut 40 prosentilla. Virus on Espanjassa vaatinut 120 ihmisen hengen tähän mennessä. Vahvistettuja tartuntatapauksia on 4 209.

Espanjassa on koronatartuntoja toiseksi eniten Euroopassa Italian jälkeen.

”Koronatartuntoja voi ensi viikolla olla yli 10 000”, Sanchez sanoi BBC:n mukaan.

Hätätilan julistaminen tarkoittaa, että Espanjan viranomaiset voivat muun muassa rajoittaa ihmisen liikkumista, kieltää pääsyn tietyille alueille tai tiettyihin paikkoihin sekä määrätä evakuoinneista.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Madrid on jo päättänyt ravintoloiden, baarien ja kauppojen sulkemisesta lauantaista lähtien.

Kataloniassa rajoitettiin liikkumista koronavirustartuntojen välttämiseksi jo torstaina.

