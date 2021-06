Maakuntaverosta on hallituksessa sovittu vain puoliksi, eikä se ole kirkossa kuulutettu, sanoo Anders Adlercreutz.

Hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kuvailee, että ”vasemmisto on jännittänyt jousen aika tiukalle” maakuntaverokeskustelussa.

Julkisuudessa keskusta on ollut epäileväinen maakuntaveron suhteen, mutta niin on myös rkp, käy ilmi Adlercreutzin kommenteista Pykälien takaa -podcastissa. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat vaatineet maakuntaveron tuomista sote-uudistuksen mukana jo tällä hallituskaudella.

”Se, mistä olemme sopineet on se, että asiaa valmistellaan, mutta on myöskin kirjattu, että ellei sitä [maakuntaveroa] tule, niin rahoitusta ja kuntien rahoituksen kestävyyttä joudutaan tutkimaan. Kyllä tässä tällainenkin ehto on, mikä viittaa siihen, että ei tämä nyt ihan kirkossa kuulutettu ole”, Adlercreutz sanoo.

”Teoreettisella tasolla maakuntavero on looginen ja ihan hyvä. Mutta käytännön tasolla siihen tulee aika paljon ongelmia ja maakuntia kohdellaan eri tavalla ja tuloerot uhkaavat kasvaa maakuntien välillä. Siksi työryhmä päätyi siihen, ettei suositellut tätä, koska käytännön ongelmat ovat niin isot. Tähän on syytä uskoa ja vakavasti harkita, onko tämä oikea järjestelmä”, hän jatkaa.

Myös oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi verokeskustelua blogissaan.

Kuva: MIKKO HUISKO

”Hallitus ajaa sote-uudistuksen kyljessä maakuntaveroa kuin käärmettä pyssyyn. Tämä siitä huolimatta, että asiaa pohtinut parlamentaarinen komitea tyrmäsi sen. Maakuntaverokomitean mietinnön mukaan se ei sovellu tämän uudistuksen rahoituspohjaksi. Edessä olisi alueiden eriytyminen entisestään tai entistä monimutkaisempi tasausjärjestelmä sekä verotuksen kiristyminen. Kun hallituksen suunnasta sekä vasemmistoliitto että vihreät ovat todenneet, ettei sotea tule ilman maakuntaveroa, niin keskustan herääminen katumapäälle tämän suhteen taitaa olla myöhäistä”, Essayah tulkitsee.

”Ilma sakeana veroulostuloja”

Kuntavaalien alla julkisuudessa on keskusteltu myös siitä, pitäisikö kuntavero muuttaa progressiiviseksi sekä siitä, tulisiko pääomaverotuloja ohjata kunnille. Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla hämmennystä herätti, mikä on hallituksen linja näistä kysymyksistä.

”Erilaisia veroulostuloja on ollut ilma sakeana, mutta hankala on ollut saada selvää, onko kyseessä ollut ministereiden yksityisajattelua vai hallituksen linja”, kirjoittaa Essayah.

Adlercreutz puolestaan sanoo, että sekä kuntaveron progressiivisuus että pääomatulojen ohjaaminen kunnille olisi ongelmallista.

”Jos kuntavero olisi progressiivinen, ne kunnat, joilla on nyt heikko veropohja, se heikkenisi entisestään. Niille, joilla menee hyvin, tulisi lisää tuloa. Yhtä lailla pääomavero jakautuu äärimmäisen epätasaisesti kuntien välillä, se on äärimmäisen suhdanneherkkä ja se vaikuttaisi ihan samalla tavalla. Kuntien väliset tuloerot kasvaisivat, mikä tarkoittaisi sitä, että jouduttaisiin vastaavasti valtionosuuksia kasvattamaan, mikä lisäisi valtion ohjausta kuntatalouteen. Se ei voi olla kenenkään edun mukaista”, Adlercreutz sanoo podcastissa.

Essayah on samoilla linjoilla.

”Pääomavero on varsin suhdanneherkkä tulolähde peruspalveluiden rahoitukseen ja tämäkin rahoituslähde tarvitsisi kuntien välille tasausjärjestelmän”, hän kirjoittaa.

Adlercreutz arvelee, että nämä veroavaukset voivat olla kuntavaaliaseita niiden tuoman mielikuvan vuoksi.

”Sehän tuntuu siltä, että nyt tuodaan kuntatalouteen enemmän rahaa, mutta käytännössä se ei sitä tarkoittaisi. Koska se veisi valtiolta rahaa, se johtaisi kaiken maailman ongelmiin.”

Kumpikaan uudistus ei ole hallituksen pöydällä, vaan ne ovat vain ”demareiden vaalipuheissa”, sanoo Adlercreutz.