Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi Kertšinsalmen sillan räjähdystä syyttämällä Ukrainaan siviilikohteen tuhoamisesta.

”Kiovan hallinnon reaktiot osoittavat maan terroristisen luonteen”, hän sanoi venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan lauantaina.

Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin neuvonantaja Mykhailo Podolyak on kuvaillut sosiaalisessa mediassa räjähdystä ”aluksi”.

”Krim, silta, alku. Kaikki laiton on tuhottava, kaikki varastettu on palautettava Ukrainalle, kaikki Venäjän miehittämä on poistettava”, hän tviittasi.

Uutistoimistojen mukaan Venäjän viranomaiset ovat presidentti Vladimir Putinin käskystä aloittaneet rikostutkinnan räjähdyksestä.

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll arvioi, että kyseessä voi olla koko sodan ja myös Vladimir Putin tulevaisuuden käännekohta.

”Tärkein vaikutus on psykologinen, isku vyön alle ja nöyryytys Venäjän imperialismille, ja tästä iskusta toipuminen on hyvin Venäjälle vaikeaa”, hän kommentoi Twitterissä.