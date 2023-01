Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska kertoo, että keskusta on puolueista ensimmäinen ja ainoa, joka haluaa suurnopeusratahankkeet jäihin.

”Haluamme panostaa nykyisiin teihin ja ratoihin. Päärata on laitettava kuntoon. Myös alemmasta tieverkostosta on pidettävä huolta”, hän linjaa tiedotteessa.

”Ministeriöiden tämän viikkoinen selvitys osoittaa, miten kannattamattomia nämä hankkeet olisivat. Ruotsissa vastaavat suunnitelmat on laitettu jäihin”, Ovaska jatkaa.

Valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön aikaisemmin tällä viikolla julkaistussa selvityksessä suurten ratahankkeiden toteutus arvioitiin yhteiskuntataloudellisissa hyöty-kustannuslaskelmissa kannattamattomaksi. Kyse on suurista ratahankkeista, eli Suomi-radasta, Turun tunnin junasta ja Itäradasta. Selvityksessä tarkasteltiin suurten raideliikennehankkeiden kustannuksia, investointimahdollisuuksia ja ilmastovaikutuksia. Selvityksessä ei pyritty vertailemaan hankkeiden paremmuutta.

Jouni Ovasta muistuttaa myös Suomen taloustilanteesta.

”Suomen talous on sellaisessa kunnossa, että hankkeita on priorisoitava. Tiestön ja ratojen korjausvelka kasvaa. Tämä kehitys on pysäytettävä.”

Ovaska kertoo odottavansa nyt muilta puolueilta selkeitä kannanottoja korjausvelkaan.

Keskusta julkaisi vaaliohjelmansa perjantaina. Suurien ratahankkeiden jäihin laittaminen mainitaan myös siinä.

