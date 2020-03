Kreikka on ilmoittanut ryhtyvänsä maanantaina sotaharjoituksiin lähellä Turkin kanssa jakamaansa Evrosin maarajaa. Asiasta kertoo kreikkalaislehti Kathimerini.

Harjoituksista ilmoitettiin sunnuntaina. Ne järjestetään Kipin ja Kastaniesin raja-asemilla ja niistä vastaa armeijan yksikkö, jonka vastuulla on Kreikka-Turkki-rajan puolustaminen. Harjoituksissa käytetään muun muassa konekivääreitä, Kathimerini tietää kertoa.

Harjoitusalueella liikkuminen on kielletty vuorokauden ajaksi.

Kreikka on muutenkin siirtänyt suuren määrän joukkoja rajalle, jonka Turkki on ilmoittanut avanneensa Eurooppaan haluaville pakolaisille. Kreikka on estänyt siirtolaisten pääsyä rajan yli ja on pyytänyt lisäapua myös Euroopan rajavalvontavirasto Frontexilta.

Lisäksi alueen asukkaille on lähetetty tekstiviesti, joka kertoo Kreikan nostaneen turvallisuusvarautumisen tasonsa maksimiin.

Evrosin maaraja, jonka lähellä ammusharjoituksia käydään, on yksi koillis-Kreikan alueista, joilla Turkista tuleva siirtolaispaine kohdistuu. Kathimerinin mukaan rajalle on kerääntynyt noin tuhat siirtolaista. Turkin mukaan liikkeellä on jopa kymmeniä tuhansia siirtolaisia, mutta Kreikka on kuvannut väitettä ylimitoitetuksi propagandaksi.

