Ruoka kallistuu tänä vuonna runsaan prosentin, suunnilleen yleisen inflaation verran.

Ensi vuonna elintarvikkeiden hinnat nousevat jo 1,4 prosenttia.

Poikkeuksena ovat lihatuotteet, joiden kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna jopa 4 prosenttia, mikä on poikkeuksellisen rajua, luonnehtii Pellervon taloustutkimus PTT maa- ja elintarviketalouden ennusteessaan.

Lihatuotteiden hintojen voimakas kallistuminen johtuu osittain siitä, että valmistajat eivät ole viime vuosina voineet nostaa hintoja, ja nyt patoutuma purkautuu.

Toinen syy on lihatuotteiden viennin kasvu.

Hintojen kova nousu on omiaan kiihdyttämään lihatuotteiden kulutuksen laskua kotimaassa.

PTT:n mukaan lihan kulutus onkin kääntynyt tänä vuonna laskuun. Sianlihan kulutus on vähentynyt jo vuosia, mutta tänä vuonna myös naudanlihaa on suomalaisten lautasilla aiempaa vähemmän.

Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu pysähtyy ensi kertaa vuosikausiin, mikä on omiaan ravistelemaan lihamarkkinoita, PTT ennakoi.

Terveys- ja ympäristötietoisuus alkaa selvästi näkyä suomalaisten ostopäätöksissä.

Kasvipohjaisten lihankorvikkeiden ja kasvisten kulutus on kasvanut jo niin selvästi, että se osaltaan laskee lihan kulutusta.

Myös maitotuotteita ostetaan yhä vähemmän, tänä vuonna laskua on lähes kaikissa tuoteryhmissä. Niinpä myös maidontuotanto Suomessa vähenee kiihtyvään tahtiin.

Maidontuottajien määrä laski viime vuonna poikkeuksellisen paljon, ja tuotanto vähenee myös ensi vuonna.

Hedelmien ja vihannesten voimakkaat hintamuutokset ovat viime ja tänä vuonna olleet suurin syy ruoan hintojen heiluntaan. Tänä vuonna kasvuolot ovat olleet hyvät, joten hinnat ovat kääntyneet laskuun.

Elintarvikkeiden vienti kasvaa

Elintarvikevienti kasvaa tänä vuonna selvästi. Vientiä on useissa tuoteryhmissä ja monilla markkinoilla.

Viennin arvo on palaamassa samoille ennätystasoille kuin muutama vuosi sitten.

Etenkin maitotuotteiden, kuten voin, juuston ja jogurtin kysyntä ulkomailla on kasvanut. Suomalaisen juuston vienti Japaniin on moninkertaistunut, siinä on ollut avuksi EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus.

Vaikka sianlihan kulutus edelleen pienenee kotimaassa, maailmalla sille riittää kysyntää.

Vienti Aasiaan on kasvanut afrikkalaisen sikaruton takia. Sianlihaa viedään aiempaa enemmän myös lähialueille.