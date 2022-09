Kuva: Outi Järvinen

Venäjältä kantautui jälleen uutisia poikkeuksellisen epäonnisista bisnesmiehistä. Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganovin kerrotaan pudonneen moskovalaisen sairaalan 6. kerroksesta.

Lukoil esitti piakkoin surunvalittelunsa pitkän uran tehneelle öljypohatalle, joka "menehtyi vakavan taudin seurauksena". Taudin laatua ei häveliäisyyden nimissä paljasteta. Kyseessähän voi hyvin olla jokin psyykkinen ongelma, jonka yksityiskohtia ei ole sopivaa repostella suurelle yleisölle, etenkin jos se on ilmennyt kiusallisella tavalla venäläisten silmäätekevien piireissä.

Oli traagisen poismenon sekundäärinen syy mikä tahansa, primäärinen kuolinsyy näyttäisi olevan defenestraatio eli vauhdikas rakennuksen ikkunasta ulos lentäminen. Venäjällä vaiva on äitynyt viime vuosina varsinaiseksi epidemiaksi.

Prahalainen perintö

Yksittäisiä defenestraatiotapauksia on sattunut kautta historian. Termiä on tehnyt tunnetuksi etenkin nykyisen Tšekin pääkaupunki Praha, jossa ihmisiä on putoillut ikkunoista enemmänkin kahdesti.

Vaikka termi ei sinällään ota kantaa siihen, onko onnettomuus aiheutettu itse vai seurausta toisten ihmisten pakottavasta myötävaikutuksesta, on Prahan tapauksien myötä käsite alkanut tarkoittaa lähtökohtaisesti poliittisten vastustajien väkivaltaista ja näyttävää rankaisua.

Näin kävi ensiksi vuonna 1419, jolloin katolisen kirkon reformointia vaatineen Jan Husin (1369–1415) seuraajat eli hussilaiset marssivat kaupungintalolle ja vaativat vangittujen jäsentensä vapautusta. Vaatimus evättiin, mistä suivaantuneina hussilaiset paiskoivat seitsemän kaupungin virkamiestä kaupungintalon ikkunoista pihalle.

Uskonnollis-poliittiset erimielisyydet kaihersivat mieliä myös vuonna 1618, jolloin katoliset viranomaiset kielsivät protestanteilta – hussilaisten perillisiltä – kirkkojen rakentamisen väitetysti katolisen kirkon omistamille maille. Protestantit nostivat kahta kuvernööriä vastaan syytteet uskonnonvapauden rikkomisesta. Syyllisyyden varmistuttua viskaalit heitettiin muitta mutkitta ulos ikkunasta. Kuin ihmeen kaupalla he selvisivät hengissä pudotuksesta. Katoliset katsoivat pelastumisen enkelin varjeluksen ansioksi, protestantit taas syyttivät ikkunan alla muhinutta hevosenlantakasaa.

Muita tunnettuja poliittisestí motivoituneita defenestraatioita on tehty muun muassa italialaiselle runoilija-sotasankari Gabriele D'Annunziolle vuonna 1922, Tšekkoslovakian ulkoministeri Jan Masarykille vuonna 1948 ja Kiinan tulevan johtajan Deng Xiaopingin pojalle Deng Pufangille vuonna 1968.

Vainoa Venäjällä

Eräs tuoreempi tapaus on vuodelta 2007, jolloin venäläinen tutkiva journalisti Ivan Safronov putosi kuolemaansa asuintalonsa viidennestä kerroksesta Moskovassa. Kommersant-lehden puolustuskirjeenvaihtaja oli toistuvasti saattanut Venäjän asevoimat noloon valoon esimerkiksi paljastamalla maan ohjushankkeiden teknisiä munauksia. Armeijan esikunnasta uhattiin Safronovia oikeustoimilla. Näillä seikoilla on arveltu olleen tekemistä kuoleman kanssa.

Safronovin tapaus oli kuin vaimeaa esisoittoa viime aikojen menoon.

Toukokuussa 2020 ympäri maailmaa ihmeteltiin, kuinka jo kolmas venäläinen lääketieteen ammattilainen tuli pudonneeksi korona-aikana venäläisen sairaalan ikkunasta. Mikäli asialla on jotain merkitystä, mainittakoon, että kolmas uhri, ambulanssilääkäri Aleksandr Shulepov , oli aiemmin kritisoinut venäläisen sairaanhoidon toimivuutta sosiaalisessa mediassa. Tämän jälkeen poliisi oli kuulustellut häntä valeuutisten levittämisestä.

Oligarkit vaarassa

Lukoil-pomo Maganovin kuolema kytkeytyy ajallisesti yhteen Venäjän energiapohattojen keskuudessa käyneen kadon kanssa.

Lukoilissa aiemmin työskennellyt Aleksandr Subbotin löydettiin toukokuussa kuolleena shamaanin kellarista Moskovan läheisessä Mytištšin kaupungissa. Kuoleman syynä oli kuulemma pahemman luokan krapulaan nautittu sammakonmyrkky.

Maakaasujätti Gazpromin liepeiltä taas on harventunut vuoden alun jälkeen viisi isoa nimeä. Väitetysti itsemurhan ovat tehneet yhtiön kuljetuspalveluiden johtaja Leonid Shulman , finanssi- ja turvallisuusviranomainen Aleksandr Tujlakov ja Gazprombankin entinen varajohtaja Vladislav Avajev . Gazpromin kanssa bisnestä tehnyt Juri Voronov taas löytyi heinäkuussa ammuttuna pietarilaisen kartanonsa uima-altaasta. Muita tänä vuonna oudosti menehtyneitä oligarkkeja ovat ainakin Vasili Melnikov , Mihail Watford ja Sergei Protosenja .

Stalinin ääni

Nämä ovat vain tuoreimmat tapaukset. Venäjällä on tiettävästi kuollut tai kadonnut edellisten vuosien aikana kymmeniä oligarkkeja epämääräisissä olosuhteissa.

Vaikka suoria todisteita on liki mahdotonta saada, ovat presidentti Vladimir Putin ja tiukasti hänen hyppysissään olevat turvallisuuspalvelut usein epäiltyjä numero yksi. Putin on kiristänyt tasaisesti maassaan pelon ilmapiiriä hankkiutumalla näkyvästi mutta todisteita jättämättä eroon poliittisista vastustajistaan. Operaatioista on jääty kiinni suhteellisen usein, kun niitä on kohdistettu kansainvälisesti näkyviin tahoihin. Tästä on esimerkkinä oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin epäonnistunut myrkytys vuonna 2020.

Kun nimekäs rahamies putoaa Moskovassa ikkunasta, osoittaa syyttävä sormi ymmärrettävistä syistä Putiniin. Turvallisuussektorin kasvottomat korstot tarvitsevat hänen siunaustaan painostaessaan merkkihenkilöitä, jotka mahdollisesti tietävät liikaa tai ovat sanoneet vääriä asioita.

Ilmiöstä puuttuu prahalaisen perinnön makaaberi vitsikkyys, jossa on aimo annos altavastaajan kapinaa epäreilua vallanpitäjää vastaan. Venäläinen versio taas edustaa machiavellistista tyranniaa. Putinin viestissä kuuluu viikko viikolta enemmän Stalinin ääni: kukaan ei ole turvassa, joten jokaisen on parempi miettiä tekonsa tarkkaan.

