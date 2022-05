Ruotsin hyväksyminen puolustusliitto Naton jäseneksi voi kestää kuukausia aina ensi syksyyn asti, arvioi Turkin ulkopoliittisen instituutin pääjohtaja, kansainvälisten suhteiden professori Hüseyin Bağci Sveriges Radion haastattelussa.

Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuskirjeensä yhdessä viime keskiviikkona.

Bağci arvioi, että Turkki venyttää neuvotteluja Ruotsin kanssa kiinnittääkseen huomion muualle kuin maan omiin ongelmiin. Turkissa inflaatio kohosi huhtikuussa 70 prosenttiin.

”He (Turkin johto) pitkittävät neuvotteluja. He tarvitsevat aikaa. Jos he hyväksyvät (Suomen ja Ruotsin jäsenyyden) hyvin pian, heillä on käsissään kotimaan ongelmat. Uskon, että he eivät pysty tekemään tätä, eivätkä he tee tätä”, Bağci sanoo Sveriges Radiolle.

”Tässä kestää ainakin kuukausia, ehkä jopa syyskuuhun, jolloin on Ruotsin vaalit”, Bağci lisää.

Suomessa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi viikonloppuna Ylelle, että keskustelu Turkin kanssa kestää vielä viikkoja.

Taustalla kurditaustainen kansanedustaja

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on pitkin kevättä vakuutellut Suomelle ja Ruotsille, että maiden jäsenliittymisprosessi olisi nopea. Norjalaislehti VG kertoi toukokuun alussa diplomaattilähteisiinsä nojaten, että Nato pyrki nopeuttamaan prosessia jäsenhakemuksen jättämisestä jäseneksi kutsumiseen kahteen viikkoon.

Turkkilaisprofessori Bağcin mukaan Turkissa tunnetaan erittäin hyvin Ruotsin sisäpoliittinen tilanne, missä Magdalena Anderssonin (sd) johtama hallitus teki sopimuksen kurditaustaisen kansanedustajan Amineh Kakabavehin kanssa. Siinä hallitus sitoutuu tukemaan syyrialaista kurdipuolue PYD:tä ja sen aseellista haaraa, YPG:tä.

Turkki pitää PYD:tä terroristijärjestönä.

Kakabavehin ääni ratkaisi Anderssonin nousun pääministeriksi viime marraskuussa. Viikonloppuna Turkin Tukholman-suurlähettiläs kertoi näkevänsä mielellään Kakabavehin luovuttamisen Turkkiin.

”Jos hän (Kakabaveh) ei ole enää kansanedustaja syyskuun vaalien jälkeen tai hallitus ei toimi ainoastaan hänen äänensä varassa, tilanne muuttuu uudeksi ja neuvottelut etenevät sen mukaisesti”, Bağci sanoo Sveriges Radiolle.

Kakabaveh toimi aiemmin vasemmistopuolueen kansanedustajana, mutta puolue antoi hänelle potkut vuonna 2019. Kakabaveh kertoi Uuden Suomen sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa, ettei hän sitoutumattomana ole enää ehdolla ensi syksyn vaaleissa.

