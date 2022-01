Kansainvälisen politiikan asiantuntija, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt pitää Ukrainan valtionhallintoa vastaan tällä viikolla tehtyä kyberiskua merkkinä tulevasta hyökkäyksestä.

Massiiviseksi kuvattu kyberhyökkäys kohdistui muun muassa Ukrainan ulkomaanministeriöön, valtioneuvostoon sekä puolustus- ja turvallisuusneuvostoon. Hakkerit jättivät lukuisiin palveluihin ja sivustoille varoitusviestin Ukrainan kansalaisille.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko on kertonut Ukrainan turvallisuuspalvelun löytäneen alustavia merkkejä siitä, että kyberhyökkäyksen takana saattoivat olla Venäjän tiedustelupalveluihin yhdistetyt hakkeriryhmät.

”Olemme Euroopan vaarallisimmassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sitten 1960-luvun alun. Viimeisin kyberhyökkäys Ukrainaa vastaan vain lisää kuvaa valmistautumisesta laajamittaiseen aggressioon maata vastaan”, Carl Bildt kommentoi sunnuntaina sosiaalisessa mediassa.

Ruotsalaisen Expressen-lehden viikonloppuna haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden mukaan merkittävä osa Venäjän taktiikkaa on luoda epävakauden tunnetta Euroopassa ja saada siten aikaan neuvotteluja ja mahdollisia myönnytyksiä.

”Kukaan ei tiedä, mitä presidentti Vladimir Putinilla on mielessä. Venäjän uhkailu sotilaallisilla toimilla on jo tuottanut tulosta, koska länsimaat ovat taipuneet neuvotteluihin, joita eivät todennäköisesti muutoin halunneet”, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Oscar Jonsson kommentoi.

Yhdysvallat varoitti aikaisemmin viikolla, että Venäjä suunnittelisi itseään vastaan lavastettua hyökkäystä Itä-Ukrainassa. Valkoisen talon mukaan amerikkalaisviranomaisilla on tietoja, jotka viittaavat siihen, että Venäjä on sijoittanut Itä-Ukrainaan ryhmän toimijoita, joiden tarkoituksena on toteuttaa lavastettu hyökkäys. Venäjä on kiistänyt väitteet.