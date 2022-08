Amsterdamin Schipholin lentokenttä Hollannissa aikoo maksa korvauksia matkustajille, jotka ovat myöhästyneet lennoiltaan tämän kesän kovien ruuhkien vuoksi. Asiasta uutisoi muun muassa

Korvaukset on tarkoitettu matkustajille, jotka eivät ole ehtineet Schipholin kentältä lähteville lennoilleen lentokentän turvatarkastusten ruuhkautumisen takia. Korvauksia maksetaan menetetyistä lennoista, joiden olisi ollut määrä lähteä 23. huhtikuuta – 11. elokuuta, kerrotaan

Matkustaja voi saada korvauksia tietyin ehdoin kuluihin, jotka ovat syntyneet esimerkiksi korvaavan lennon varaamisesta tai ylimääräisistä majoituskuluista.

Edellytyksenä on, että matkustaja on ollut lentokentällä ajoissa lentoyhtiön määrittelemänä aikana eikä hänelle ole maksettu korvauksia menetetystä lennosta muulta taholta. Korvausta on haettava viimeistään 30. syyskuuta.

Lentokenttä ei maksa korvauksia lennoista, jotka on peruttu tai jotka ovat myöhästyneet, vaan näissä tapauksissa Schiphol kehottaa olemaan yhteydessä lentoyhtiöön.

BBC:n mukaan Schiphol ei ole julkistanut, kuinka paljon korvausohjelma tulisi sille maksamaan.

Pahat ruuhkat ovat

Schipholin lisäksi mittavia ruuhkia on esiintynyt esimerkiksi Britanniassa Heathrow’n lentokentällä.

LUE SEURAAVAKSI: