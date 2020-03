Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer esittävät työmarkkinaneuvottelujen keskeyttämistä sekä kunta-alalla että yksityissektorilla välittömästi poikkeustilan ja valmiuslain vuoksi. KT Kuntatyönantajat sitä vastoin haluaa nopeasti neuvottelutuloksen. Juko puolestaan ehdottaa ”pätkäsopimusta”.

KT Kuntatyönantajat vaatii keskittämään ”kaikki voimat keskitettävä kunta-alan neuvottelutuloksen aikaansaamiseen”. Hoitajaliitot taas eivät näe edellytyksiä jatkaa neuvotteluja.

”Kuntatyönantaja ei tämänpäiväisen tapaamisen perusteella suhtaudu neuvottelujen kiireelliseen edistämiseen tässä tilanteessa riittävällä vakavuudella, joten emme näe edellytyksiä jatkaa neuvottelutoimintaa nyt”, toteavat sekä Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen että SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Naisvaltainen hoitoala on vaatinut palkkatasa-arvo-ohjelmassaan 1,8 prosenttiyksikköä suurempia vuosikorotuksia verrattuna miesvaltaisiin aloihin kymmenen vuoden ajan.

Kuntasektorin sopimusneuvottelut ovat jatkuneet selvittelyvaiheella tänään tiistaina 17. maaliskuuta. Sopimusosapuolet keskustelivat aamupäivällä sitä, millaiset mahdollisuudet neuvottelujen jatkamiselle on koronaviruksen ja poikkeustilan aikana.

”Poikkeustila vaatii poikkeusjärjestelyjä ja olemme hoitajajärjestöissä vakuuttuneita siitä, että kaikkien neuvotteluprosessissa mukana olevien työpanosta tarvitaan näissä oloissa nyt muualla”, Tehyn ja SuPerin edustajat toteavat.

Tehyn ja SuPerin mukaan neuvottelupöytään palataan vasta, kun poikkeustila päättyy.

Hallitus totesi eilen maanantaina yhteistoiminnassa presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen takia.

KT tavoittelee pikaista neuvottelutulosta

KT:n tavoitteena on kuitenkin yhä saada pikaisesti neuvottelutulos kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista. Alan sopimukset päättyvät maaliskuun lopussa ja KT:n mukaan neuvottelutuloksen syntyminen ennen sitä on erittäin tärkeää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.

KT vaatii, että neuvotteluja kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista on jatkettava mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ja katsoo, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustila edellyttää, että kaikki osapuolet tuntevat vastuunsa työrauhan ja kunta-alan työmarkkinatoiminnan häiriöttömyyden säilyttämiseksi.

KT:n mukaan koronakriisi heikentää entisestään jo historiallisen huonoa kuntatalouden tilannetta ja kuntien palkanmaksuvaraa. Samaan aikaan terveydenhuollon kustannukset lisääntyvät.

”Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa korostuvat työrauha ja palveluiden häiriötön toiminta. Yhteiskunta tarvitsee välttämättä koko kunta-alan henkilöstön täysimääräistä työpanosta. Kaikki voimat on keskitettävä neuvotteluratkaisun aikaansaamiseen. Liian suuret ja hajottavat vaatimukset uhkaavat suomalaisten hyvinvointia ja elintärkeitä palveluita. Nykyinen sopimusjärjestelmä mahdollistaa palveluiden tuottamisen myös kriisioloissa”, KT:n tiedotteessa todetaan.

Pikaisesti saavutettava neuvottelutulos toisi kunta-alalle työrauhan ja antaisi KT:n mukaan mahdollisuuden keskittyä epidemian hidastamiseen. Nopea ratkaisu helpottaisi sekä kuntien toimintaedellytyksiä että auttaisi kunta-alan henkilöstöä jaksamaan työssä.

”Koronaviruksen aiheuttaman kriisi luo tarvetta yhteistyölle ja jälleenrakentamiselle. Kunnilla on tehtäviä, jotka on hoidettava myös valmiuslain voimassaolon aikana. Vastuu onnistumisesta on yhteinen.”

Super ja Tehy muodostavat yhdessä Suomen Palomiesliiton kanssa Kunta-alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHon, jonka lisäksi kunta-alan sopimusneuvotteluihin osallistuvat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Julkisen alan unioni JAU, jonka muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Juko eri linjoilla kuin hoitajat

Juko on eri linjoilla neuvotteluista kuin hoitajaliitot ja Juko ehdottaa, että nykytilanteessa julkisen sektorin työmarkkinaneuvotteluissa keskitytään nopeaan ratkaisuun ja tavallista lyhyempään sopimuskauteen.

Jukon mukaan yli 600 000 julkisalojen palkansaajan sopimusneuvottelut mahdollista viedä maaliin nopeasti. Jukon sopimien työehtojen piirissä on yhteensä yli 600 000 julkisen sektorin ja julkisrahoitteisten alojen palkansaajaa.

Työmarkkina- ja koronatilannetta illansuussa maanantaina käsitellyt Jukon hallitus ehdottaa, että julkisaloille neuvotellaan enemmillään kymmenen kuukauden mittaiset sopimukset. Näin 22–23 kuukauden mittainen sopimus voitaisiin toteuttaa myös kahdessa osassa. Pätkäsopimuksen palkankorotukset vastaisivat jo sovittua yleistä linjaa.

”Kiky-tunnit kuitattaisiin pois jo kertaalleen kärsityillä, vain julkiseen sektoriin kohdistuneilla lomarahaleikkauksilla. Näin pystymme osaltamme viemään julkisalojen neuvottelut pätkäsopimuksesta maaliin nopeastikin. Tässä onnistuminen edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta vahvaa ymmärrystä ja realismia”, linjaa Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

”Koronan aiheuttamat olosuhteet ovat edenneet nopeasti ja kaikki julkisaloilla työskentelevät joustavat nyt äärirajoille. Näiden ihmisten poikkeuksellisissa olosuhteissa tekemän työn taloudellinen arvo ei ole mitattavissa. Siksi on oikeudenmukaista, että he saavat tässä hetkessä arvostusta työmarkkinapöydän kautta”, Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa.

Neuvottelut kuntien, valtion, yliopistojen ja kirkon palkansaajien työehdoista alkoivat tammi–helmikuussa. Kaikki julkisalojen virka- ja työehtosopimukset päättyvät tämän kuun lopussa.

