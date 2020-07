Espanjan on päättänyt viikonloppuna kahdesta lockdownista koronaviruksen takia. Kuva Kataloniasta.

Espanja sulkeutuu taas. Espanjan on päättänyt viikonloppuna kahdesta lockdownista koronaviruksen takia. Kuva Kataloniasta.

Espanja on päättänyt toisesta laajasta lockdownista Galician alueella koronatartuntojen vuoksi. Suljetulla alueella asuu 70 000 ihmistä.

Maakunnan terveysministerin Jesus Vazquez Almuinan mukaan suurin osa 258 uudesta tartunnasta on jäljitetty alueen baareihin.

Aikaisemmin viikonloppuna Espanjan Kataloniassa eristettiin Segrian alue Lleidan kaupungin lähistöllä koronatartuntojen rajun piikin vuoksi. Alueella asuu 210 000 ihmistä. Terveysviranomaisten mukaan Lleidan alueella oli perjantaina 3 706 koronavirustapausta, kun torstaina tapauksia oli 3551. Eristämisestä päätettiin lauantaina.

”Sosiaalinen eristäminen ja lockdown-toimet olivat avainasemassa viruksen hidastamisessa aikaisemmin ja nyt niitä tarvitaan taas uusien tartuntapiikkien pysäyttämiseksi”, Espanjan terveysministeri Salvador Illa sanoi sunnuntaina.

Tilanne pahenee nopeasti myös Italiassa, missä terveysministeri Roberto Speranza kertoi sunnuntaina valmistelevansa pakkohoitoa koronapositiivisiksi testatuille.

”Harkitsen esikuntani kanssa pakkohoitoa niissä tapauksissa, joissa koronapositiivisen henkilön arvioidaan tarvitsevan sairaalahoitoa, mutta hän kieltäytyy siitä”, hän kertoi uutistoimisto Ansan mukaan.

Italian uudet ongelmat saivat alkunsa Veneton maakunnasta. Siellä koronatilanne kääntyi tällä viikolla rajusti huonommaksi, kun Serbiasta työmatkalta palanneet osoittautuivat koronapositiivisiksi. Venetolaisen Laserjet-yhtiön johtaja testattiin työmatkan jälkeen koronapositiiviseksi, mutta hän kieltäytyi sairaalahoidosta ja karanteenista. Sen sijaan hän osallistui muun muassa hautajaisiin ja syntymäpäiväjuhliin.

Veneton tartuttavuusluku eli R0 nousi viikon lopulla tasolle 1,63, kun se aikaisemmin oli 0,4. Yli yhden oleva lukema tarkoittaa epidemian olevan kiihtymässä.

Italian infektiosairauksien instituutin Inmin johtaja, lääkäri Francesco Vaia vetoaa päättäjiin, jotta nämä lisäisivät tarkastuksia muun muassa lentoasemilla.

”Tarvitaan paljon enemmän huomiota satamiin, lentokentille ja asemile. Meidän on testattava jokainen matkustaja, joka tulee maasta, jossa virus leviää nopeammin. Pelkkä kuumeen mittaaminen ei riitä”, hän sanoo La Repubblicalle.

Veneton naapurimaakunnan Friuli-Venezia Giulian kuvernööri Massimiliano Fedriga ehdotti sunnuntaina, että Italia asettaa kaikki Balkanin maista tulevat kahden viikon karanteenin. Tilanne on vakava esimerkiksi Sloveniassa ja Serbiassa, jonka pääkaupunkiin Zagrebiin julistettiin hätätila perjantaina.

Francesvo Vaia korostaa myös yksittäisten ihmisten vastuuntunnon merkitystä.

”Koronavirus on asia, joka koskettaa kaikkia yhteiskunnan osia. Ei riitä, että terveysviranomaiset toimivat hyvin, kuten tähän asti, vaan jokaikisen on käyttäydyttävä vastuullisesti. Minä näen aivan liikaa liian huolettomia ihmisiä liikkeellä.”

Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén hillitsisi suomalaisten ulkomaanmatkailua koronavirustilanteen vuoksi.

”Koronaepidemian alkuvaiheessa nousi ulkomailta Suomeen palaavien henkilöiden osuus esille. Nyt kun maailmalla tartuntatilanne on paljon laajempi ja pahempi, on myös tämä kysymys vähintään yhtä vakava. Ulkomaanmatkailua on ehdottomasti syytä hillitä”, hän arvioi sunnuntaina Twitterissä.

Lindénin mukaan rajoitusten poistamiseen ja rajojen avaamiseen sisältyy suuri riski epidemian uudelleen aktivoitumisesta.