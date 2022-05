Pitkän uran diplomaattina Kiovassa ja Moskovassa tehnyt ja parhaillaan Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläänä työskentelevä Mikko Hautala arvioi turvallisuuspoliittista tilannetta suorin sanoin Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

”On selvää, ettei meillä ole paluuta aikaan ennen 24. helmikuuta. Ollaan sellaisessa välivaiheessa, jonka jälkeen nähdään, millaiseksi tilanne kehittyy”, hän kuvailee.

”Tämä on painajainen. Nythän on tapahtunut se, että kylmän sodan jälkeen rakennettu turvallisuus Euroopassa on murtunut ja turvallisuutta joudutaan hakemaan erilaisin keinoin, sotilaallisin keinoin, panostamalla puolustukseen”, Hautala jatkoi.

Hän kuvaili aikaisemmin lauantaina Ylelle, että Suomi elää nyt ”vaaran vuosia”.

”Kyllä jokaisen on varmasti perusteltua kohdaltaan hahmottaa, että eletään poikkeuksellista aikaa, vaaran vuosia. Kauhuskenaarioiden ja huolestumisen sijaan pitäisi katseen kuitenkin olla pallossa eli omassa tekemisessä”, Hautala painottaa.

Hän ennakoi, että jos Suomi päättää hakea puolustusliitto Naton jäseneksi, Yhdysvallat antaa käytännön tukea hakemusprosessin ajaksi.

”Uskon Yhdysvaltain antavan selkeitä viestejä Suomen tueksi. Kyseeseen tulee varmasti myös sotilaallinen läsnäolo esimerkiksi harjoituksiin osallistumisen muodossa.”

Suomessa kannattaa Hautalan mukaan varautua lähikuukausina ”kaikkeen mahdolliseen”. Hän ihmettelee sitä, ettei Venäjä vielä ole aloittanut massiivista Suomeen vaikuttamista.

”Todennäköisesti se johtuu siitä, että on nähty, ettei siitä ole mitään hyötyä. Kun disinformaatiota alkaa tulla, kannattaa pitää mielessä, että se on enimmäkseen suunnattu venäläiselle yleisölle.”

Parhaillaan käynnissä on voimakas arvailu siitä, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin tekee maanantaina, jolloin Venäjällä juhlitaan voitonpäivää. Hautala kertoo odottavansa ennen mukaan sitä, että Putin pyrkii perustelemaan Ukrainassa aloittamaansa sotaa historiaan vetoamalla.