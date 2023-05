Suomeen tarvitaan radikaali suunnanmuutos, katsoo Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju Markkinaraati-ohjelmassa.

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit käyvät parhaillaan hallitusneuvotteluja Petteri Orpon (kok) johdolla Helsingin Säätytalolla.

Markkinaraadissa vierailleet asiantuntijat lähettävät viestin hallitusneuvottelijoille.

Onko pahin taantuma vielä edessä? Katso keskustelu oheiselta videolta.

Suomen talous ei ole kasvanut 14–15 vuoteen laisinkaan, Kangasharju huomauttaa.

”Olemme jääneet investoinneissa Pohjoismaista, olemme jääneet työllisyydessä, olemme jääneet viennissä, julkisessa taloudessa – kaikessa. Kyllä tarvitaan ihan radikaali suunnanmuutos ihan joka sektorilla, sekä maahanmuutossa että työllisyyspolitiikassa, mutta myös työntekoon ja yrittäjyyteen kannustavammassa politiikassa”, hän sanoo Markkinaraati-ohjelmassa.

Veronalennuket olisivat merkittävä kannustin, mutta kestävyysvajeen takia yleiseen tuloveronalennukseen ei Kangasharjun mukaan ole nyt varaa. Sitä vastoin täsmätoimiin on, hän sanoo.

”Meillä on kahteen täsmätoimeen mielestäni hyvä sauma: Korkeimpia marginaaliveroja voisi laskea, koska tutkimusten mukaan se ei maksaisi julkiselle sektorille, siellä on niin suuret kannustinongelmat. Toinen on se, että meidän pitäisi saada useampi ihminen töihin. Työtulovähennystä minä lisäisin myös, mutta valitettavasti keskiluokalle en lupaa.”

FAKTAT Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla siitä, mitä tapahtuu koroille. Miksi inflaatio on osoittautunut odotettua sitkeämmäksi ja saavatko keskuspankit inflaation kuriin ilman taantumaa? Entä miten herkkä Suomen talous on korkojen vaihtelulle? Onko pahin taantuma Suomessa vielä edessä? Vieraina Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja Aktian pääekonomisti Lasse Corin. Ohjelman juontaa Uuden Suomen toimittaja Minna Karkkola. Markkinaraati on jokaviikkoinen talouden keskusteluohjelma. Katso aiemmat jaksot täältä.

Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman ja Aktian pääekonomisti Lasse Corin pitävät Kangasharjun ideoita ihan hyvinä. He korostavat lisäksi investointien merkitystä. Corin nostaa esiin uusiutuvan energian investoinnit, joita on paljon putkessa.

”Ei kosketa sinne, kun se vetää hirveän hyvin jo”, hän viestittää Säätytalolle.

”Pitää aidosti pohtia laajasti, miten pystymme tukemaan investointeja”, kehottaa puolestaan Schauman.

Katso kaikki Markkinaraadit täältä.

LUE SEURAAVAKSI: