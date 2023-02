Dieselin käyttövoimavero pitää poistaa, vaativat oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat Marko Kilpi ja Markku Eestilä.

”Nyt olisi perusteltua poistaa käyttövoimavero, koska sillä piti kompensoida dieselin halvempaa pumppuhintaa ja sen piti olla väliaikainen. Kumpikaan kyseisen veron perusteluista ei ole ollut voimassa enää pitkään aikaan”, Eestilä sanoo tiedotteessa.

”Käyttövoimaveron poisto on erityisen tärkeä jo koko yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmän uskottavuuden takia. Vallitsevassa maailmantilanteessa tulisi jakeluvelvoitetta laskea nostamisen sijaan”, toteaa puolestaan Kilpi.

Jakeluvelvoite viittaa siihen, kuinka suuri osa polttoaineesta on biopolttoaineita. Velvoitteen on määrä nousta kertaheitolla 13,5 prosentista 28 prosenttiin. Taustalla on hallituksen päätös alentaa jakeluvelvoitetta väliaikaisesti polttoaineiden hinnannousun takia. Jakeluvelvoitetta on laskettu 7,5 prosenttiyksilöllä myös tänä vuonna.

Autoala arvioi viime marraskuussa pumppuhintojen nousevan jopa 25–55 sentillä, jos jakeluvelvoite kasvaa, kuten on suunniteltu.

”Sietämättömiä korotuksia”

Eestilä ja Kilpi katsovat, että ”tällaiset korotukset entuudestaan jo korkeisiin polttoainehintoihin ovat täysin sietämättömiä”.

”Tämän korotuksen suurimmiksi maksajiksi joutuvat harva-alueen pienituloiset, yksinasuvat, yksinhuoltajaperheet, jotka joutuvat käyttämään autoa päivittäin”, Kilpi toteaa.

”Jos polttoaineiden pumppuhintoja ei saada laskemaan, niin pitkien etäisyyksien Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvilla ei ole enää varaa käydä töissä”, Eestilä varoittaa.

Kaksikon mukaan polttoaineiden hinnat ovat nousseet huimasti vuodesta 2016: bensiinin hinta on noussut 60 prosenttia ja dieselin peräti 82 prosenttia. Polttoaineiden verotus on Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkea, he huomauttavat. Edustajat jättivät puhemiehelle kirjallisen kysymyksen.

”Näiden lisäksi on otettava ammattidieseljärjestelmää koskeva laki viipymättä käyttöön. Sen avulla voimme turvata kotimaisen kuljetusalan kilpailukyvyn.”

Myös kuljetusyrittäjien mielestä ammattidiesel ja maltillinen jakeluvelvoite ovat merkittäviä keinoja hillitä energiakustannuksia kuljetusalalla. Tämä käy ilmi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kuljetusbarometrista, jossa SKAL kysyi kuljetusyrittäjien näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle.