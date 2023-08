Heidi Hautalan (vihr) mielestä kokoomus on pulassa perussuomalaisten kanssa.

Ylen A-studion maanantainen rasismikeskustelu herättää vilkasta keskustelua. A-studiossa olivat keskustelemassa hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigelius, pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta.

Keskustelu perussuomalaisten ja vihreiden välillä on jatkunut viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

”Joakim Vigelius nyökytteli Mari-Leena Talvitien selitellessä parhain päin hallituksen aikomuksia rasismin torjunnassa. Tästäkin näki, kuinka kokoomus on kiipelissä persujen kanssa”, kommentoi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala.

”Ristiriitainen viesti hallitukselta kehottaa puuttumaan rasismiin arjessa, kun itse ovat nostaneet rasismilla ratsastaneita ihmisiä jopa ministereiksi”, vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko syyttää.

”Tämän ei pitäisi olla näin vaikeaa, kokoomus!?!” kommentoi vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra.

”Rasismin torjunta on toimenpiteitä. Tuli sellainen olo, että Mari-Leena Talvitie sanoi että kokoomus ei ole valmis MIHINKÄÄN lainsäädännölliseen toimenpiteeseen”, Diarra myös kirjoittaa.

Vigelius: Rasismin käsite laajentunut

Vigelius kritisoi A-studiossa sitä, että rasismia on nähty esimerkiksi Afrikan tähti -pelissä ja Eskimo-jäätelöpuikoissa. Tämä johtaa Vigeliuksen mukaan siihen, että julkisessa keskustelussa ja jopa instituutioiden keskuudessa rasismi alkaa tarkoittaa ”asioita, joita klassisesti rasismi ei ole tarkoittanut”.

”Jotkut ovat kyseenalaistaneet A-studion huomioni, että rasismi on käsitteenä inflatoitunut ja että se sanana ymmärretään eri tavoin”, Vigelius kirjoittaa X:ssä.

Hän luettelee, missä kaikissa asioissa on nähty rasismia. Vigeliuksen listassa ovat mukana muun muassa makeiset, jäätelöpuikot ja burkhan kritisoiminen.

”Nämä otsikot ja absurditkin keskustelut ovat kyllä osaltaan inflatoineet rasismin käsitteen arvoa sekä sumentaneet sen tarkkaa merkityssisältöä”, Vigelius kirjoittaa.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps) mielestä rasismin vastustamisessa on todellisuudessa kyse hallitusohjelman vastustamisesta. Rantanen katsoo Vigeliuksen tavoin, että rasismin määritelmä ”on laajentunut ja inflatoitunut”.

Vigelius sanoi, että hallitusohjelmassa tai -puolueissa ei ole mitään rasistista.

”Yksikin rasismikokemus on liikaa, ja samaan aikaan me puhutaan täällä jäätelöpuikoista. Se on sumuttamista”, kritisoi Sofia Virta A-studiossa.

Hänen mielestään todellinen ongelma on se, että päättäjissä istuu ihmisiä, jotka eivät ole tarpeeksi irtisanoutuneet rasismista.

Talvitie: Rasismiin puututtava kouluissa ja harrastuksissa

Talvitieltä ja Vigeliukselta kysyttiin A-studiossa, miten rasismiin pitäisi hallituksessa puuttua. Molemmat viittasivat edellisen, Marinin hallituksen rasismin vastaiseen toimenpideohjelmaan nimeltään Yhdenvertainen Suomi.

Talvitien mukaan hallitus katsoo nyt, mitä ohjelman toimenpiteitä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Luvassa on eduskunnan syysistuntokaudella tiedonanto, jota hallitus valmistelee työryhmätyöllä ja seminaarilla.

Talvitieltä kysyttiin, mikä voisi olla konkreettinen toimenpide.

”Toimenpiteenä näen sen, että pitää puuttua, on se sitten kouluissa, harrastuksissa tai muissa tapahtuvaa rasismia. Ja se saadaan keskustelulla, koulutuksella ja sillä, että järjestöt on mukana ja yhteiskuntamme on selkeästi mukana”, Talvitie vastasi.

Sofia Virran mielestä järjestäytynyt rasismi pitäisi kriminalisoida ja tuoda maalittaminen yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi.

Vigeliuksen mielestä maalittamisessa ei ole kyse ihonväristä eikä se liity rasismiin.

Talvitien mukaan jo Suomen perustuslaki tuomitsee rasismin, joten toimenpiteissä on mentävä arkitasolle. Hän totesi myös, että kenenkään ministerin toiminnassa ei rasismia hyväksytä.

Rasismista on keskusteltu Suomessa vilkkaasti koko kesä, kun tapetilla ovat olleet hallituspuolue perussuomalaisten ja sen puheenjohtajan Riikka Purran vanhat kannanotot.