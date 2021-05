Työelämäprofessori, kokoomuksen kuntavaaliehdokas Jarno Limnéll arvioi, että yksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden kysymyksistä kuuluu, kuinka Suomi onnistuu houkuttelemaan riittävän kyvykästä työvoimaa globaalissa kilpailussa.

“On selvää, että hyvinvointivaltio tarvitsee jatkossa niin uusia veronmaksajia kuin osaavaa työvoimaakin. Jos Suomi ei ota digitaalista kehitystä vakavissaan, jäämme muista Pohjoismaista yhä enemmän jälkeen. Ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen on mahdollista vain, jos Suomeen halutaan investoida ja tulla tekemään töitä”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän muistuttaa, että Suomi kilpailee osaajista koko muun maailman kanssa.

”Olemme maailman onnellisin kansa ja meillä on maailman paras koulujärjestelmä, mutta valitettavasti jälkimmäistä tarjotaan lähinnä kahdella kotimaisella kielellä. Englanninkielisiä koulupaikkoja on valitettavan vähän. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut voisivat olla Suomelle iso valtti, jos niin haluaisimme.”

Limnéllin mukaan kysymys ei ole pelkästään työperäisen maahanmuuton houkuttelevuudesta.

“Monikielisyys on rikkaus ja rohkaisee myös meidän suomalaisten lapsia lähtemään maailmalle hankkimaan kokemusta, josta me kaikki hyödymme. Englanninkielisiä varhaiskasvatus- ja koulupaikkoja on syytä lisätä, mikäli haluamme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa jatkossakin. Teknologiassa ja osaajien houkuttelemisessa Suomeen on taloutemme tulevaisuus.”

”Tämä käytännössä estää monen huippuosaajan muuton”

Saman asian nosti viikonloppuna esiin Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Hän muuttaisi kaksi asiaa: maahanmuuttajien lupaprosessiin ja englanninkielisten koulupaikkojen tarjonnan.

”Esimerkiksi Helsingissä tuntuu olevan täysin tuurista kiinni, sattuuko lapsi paikan saamaan. Työntekijöidemme kokemuksen mukaan 20 oppilaan luokalle voi olla jopa 120 hakijaa. Heistä moni on kantasuomalaisia, jotka haluavat lapselleen englanninkielisen koulutuksen. Se on hienoa, mutta lopputuloksena englanninkielistä koulupaikkaa on vaikea saada. Tämä käytännössä estää monen huippuosaajan muuton”, hän kirjoittaa kolumnissaan Helsingin Sanomissa.

Paananen korostaa, että kyse on asenteista.

”Monien mielestä huippuosaajan olisi oltava kiitollinen siitä, että ylipäätään saa tulla Suomeen. Minusta asia on päinvastoin. Meidän pitäisi kiittää heitä siitä, että kaikista maista he päättivät tulla juuri Suomeen, tekemään töitä ja maksamaan veroja, kantamaan kortensa yhteiskuntamme yhteiseen kekoon ja rikastamaan kulttuuriamme.”

Talous- ja kehitysjärjestö OECD summasi ongelman tällä viikolla sanoen suroaan, että Suomi on tympeä maa ulkomaalaisille ja muistuttamalla, että maahan tulee vähemmän ulkomaisia suoria sijoituksia kuin muualle Pohjolaan ja Baltiaan.

LUE TARKEMMIN: