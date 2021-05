Pääosin työn perässä Britanniaan matkustaneita EU-kansalaisia on viime viikkojen aikana pidätetty maan lentokentillä. Osa kertoo viettäneensä useampia vuorokausia pidätyskeskuksissa.

Pääsykielto. Pääosin työn perässä Britanniaan matkustaneita EU-kansalaisia on viime viikkojen aikana pidätetty maan lentokentillä. Osa kertoo viettäneensä useampia vuorokausia pidätyskeskuksissa.

Viime viikkojen aikana Britannian lentokentillä on pidätetty useita EU-kansalaisia, joista suuri osa työhaastattelujen perässä saapuneita sekä au pairiksi palkattuja nuoria naisia. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The Guardian ja Financial Times.

The Guardianin tietojen mukaan ainakin tusina Lontoon Gatwickin lentoasemalle saapunutta EU-kansalaista, pääosin nuoria naisia, pidätettiin ja karkotettiin pelkästään kuluneen viikon aikana. Osa siirrettiin kahden tunnin päässä sijaitsevaan säilöönottokeskukseen.

Maahan saapuneita EU-kansalaisia olisi viety useampaan eri pidätys- ja siirtokeskukseen sekä Gatwickin että Heathrow’n lentokentiltä. Ainakin yksi useamman vuorokauden pidätys olisi tapahtunut myös Skotlannin Edinburghin lentokentällä.

Pidätykset kielivät epäselvyydestä brexitin jälkeisten muutosten suhteen. Moni rajalla pidätetyistä eli siinä uskossa, että heillä oli edelleen oikeus tutkia Britannian työmarkkinoita ennen työviisumin hakemista.

Vaikka vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä päättyi vuodenvaihteessa, näin periaatteessa onkin. Britannian sisäministeriö on linjannut, että maahan voi saapua työhaastattelua varten myös ilman viisumia. Pidätyksiä tehtiin tästä huolimatta.

”Kamalinta oli, ettei kukaan pidätyskeskuksessa kertonut minulle, mitä oikein tapahtui. Vapauteni oli riistetty enkä saanut oikeudellista neuvontaa”, kertoo 25-vuotias espanjalaisnainen The Guardianille.

Nainen oli jo aikaisemmin elänyt ja työskennellyt Britanniassa. Saapuessaan Gatwickiin, rajavartiosto määräsi hänet karkotettavaksi. Nainen kertoo tarjoutuneensa maksamaan samalle päivälle lennon takaisin, mutta sen sijaan hänet siirrettiin kahden tunnin päässä sijaitsevaan Yarl’s Woodin pidätyskeskukseen.

Kolmen vuorokauden jälkeen nainen vapautettiin Lontoossa asuvan siskonsa luokse, jonne hänet määrättiin kahden viikon karanteeniin mahdollisen korona-altistumisen takia. Rajaviranomaiset pitivät hänen passinsa.

Espanjalaistapausten lisäksi myös muun muassa Kreikan ja Saksan Lontoon suurlähetystöt ovat todentaneet, että maiden kansalaisia on pidätetty rajalla.

Varsinkin erikseen pidätyskeskuksiin siirrettyjen matkustajien kohtalo herätti paljon kritiikkiä mediassa, jonka seurauksena Britannian sisäministeriö kertoi perjantaina selventävänsä toimintaohjeita rajavartiostolle.

”Nyt kun liikkumisvapaus on päättynyt, EU-kansalaiset voivat edelleen vierailla Britanniassa, mutta niiden, jotka tulevat työskentelemään tai opiskelemaan, on täytettävä pääsyvaatimuksemme. Ne tulee tarkistaa ennen matkustamista”, sisäministeriön virkamies linjasi FT:lle.

”Myönnämme, että sisäministeriö tunnustaa myöhässä, että pidätys on suhteetonta ihmisille, jotka saapuvat viattomasti maahan ja toisinaan eivät ymmärrä uusia sääntöjä”, hän kuitenkin totesi.

