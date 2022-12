Eduskunnassa tänään käyty välikysymyskeskustelu katujengeistä on tuonut esille puolueiden väliset näkemyserot ilmiöön liittyen ja sen, miten ensi kevään eduskuntavaalit lähestyvät.

Poliittiseksi sloganiksi muotoutunut ”Ruotsin tie” ja ylipäätään Ruotsin esimerkin käyttäminen on ollut useammankin kansanedustajan lähestymiskulma asiaan.

Kun asian pelkistää, Suomi on välikysymyksen tehneen oikeisto-opposition mielestä ajautumassa katujengien kanssa samankaltaiseen tilanteeseen kuin Ruotsi, missä on ammuttu tänä vuonna kymmeniä ihmisiä, suurelta osin jengien yhteenotoissa. Toisaalta, vallankahvassa oleva hallitus katsoo tehneensä huomattavia toimia väkivaltailmiön torjumisessa ja tekee edelleen.

Vastakkaisia tulkintoja jengikeskustelussa ovat tänään eduskunnassa edustaneet esimerkiksi perussuomalaisten Jenna Simulan ja vihreiden kansanedustajan Sofia Virran ryhmiensä puolesta esittämät näkemykset.

Jenna Simulan mukaan katujengien lisäksi käynnissä on taistelu aikaa vastaan.

”Maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin vastaaminen edellyttää ennen kaikkea kiristyksiä maahanmuutto- ja rikoslainsäädäntöön. Vaikka olemme kiistatta Ruotsin tiellä, voimme yhä korjata tilanteen. Jossain vaiheessa se ei enää ole mahdollista”, Simula sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa.

Sofia Virta sanoi puolestaan, ettei katujengeille ole Suomessa tilaa, eikä minkäänlaiselle väkivallalle. Nuorista ei kuitenkaan tule puhua irrallisina yhteiskunnasta.

”Eivät nämä nuoret ole tyhjästä kaduillemme aseet taskuissa pudonneet. Sen vuoksi meidän päättäjien on täysin vastuutonta puhua Ruotsin tiestä, kun meillä on ja on ollut tässä salissa avaimet vaikuttaa siihen, minkälaista Suomessa on”, vihreiden edustaja sanoi.

Sanna Marinin (sd) hallituksen sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertasi välikysymyskeskustelun aluksi nuorten rikollisuuden kehitystä ja istuvan hallituksen toimia turvallisuuden parantamiseksi.

Hän muistutti, että nuorten rikollisuus on viime vuosikymmeninä kokonaisuutena vähentynyt.

”Huolestuttavaa kuitenkin on, että vuodesta 2015 alkaen väkivaltarikokset ovat lisääntyneet alaikäisten ja etenkin alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Viime aikoina myös ryöstöt ovat lisääntyneet samassa ikäryhmässä. Alaikäisten rikollisuudesta paljolti erillisenä mutta samanaikaisesti on kehittynyt toinen katurikollisuuden ilmiö, katujengit.”

Ryhmiä on poliisin arvion mukaan noin kymmenen ja niihin kuuluu yhteensä 100–200 henkilöä. Nämä ryöstö-, väkivalta-, huumausaine-, ampuma-aserikoksiin syyllistyneet katujengiläiset ovat Mikkosen mukaan pääasiassa täysi-ikäisiä. Moni keskeinen henkilö on parhaillaan vankeudessa.

Katujengien jäsenistä valtaosa on ulkomaalaistaustaisia. Mikkonen myönsi, että kotouttamisessa on parannettavaa, ja sitä hallitus yrittää edistää kotoutumislakia uudistamalla. Maahanmuuttajataustaisten lasten kotimaisten kielen oppimiseen yritetään erityisesti panostaa ja lisäksi oireilevien nuorten tilanteeseen halutaan puuttua ajoissa.

Muiden pohjoismaiden kriminaalipoliittinen keskustelu on Mikkosen mukaan jatkuvassa seurannassa. Sieltä voidaan ottaa opiksi muun muassa se, että laittomiin aseisiin pitää puuttua tiukoin keinoin. Oikeusministeriö ja sisäministeriö arvioivat aselainsäädäntöä parhaillaan.

Ministeri Mikkonen kehui istuvaa hallitusta myös siitä, kuinka poliisien määrä on noussut sen aikana noin 7 540 henkilötyövuoteen 7 280:stä. Myös nuoriin kohdistuvaa, rikoksia ehkäisevää moniammatillista Ankkuritoimintaa on laajennettu.

Oppositiopuolue kokoomus olisi valmis nostamaan poliisien määrän 8 000:een tulevien vuosien aikana ja hallituspuolue keskusta 8 500:een vuoteen 2030 mennessä. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa poliisikansanedustaja Marko Kilpi korosti ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten katujengirikollisuutta torjuttaessa.

Sekä kokoomus että keskusta ovat valmiita kiristämään rangaistuksia katujengien jäsenille. Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttänyt kansanedustaja Joonas Könttä sanoi, että rikoslakiin on säädettävä rangaistuksen koventamisperusteeksi jengirikollisuus ja jengien keskinen välienselvittely.

Kokoomuksen Kilpi siteerasi puheenvuorossaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, joka otti kantaa katujengeihin runsas viikko sitten Ylellä pitäen ilmiötä vaarallisena.

”Meillä ei ole varaa sellaiseen yhteiskuntaan, joka on kaikkein väljin säännöiltään ja samalla kaikkien sallivin. Näin totesi presidentti Niinistö viisaasti toissa sunnuntaina”, Kilpi sanoi tänään välikysymyskeskustelussa.

Hallituspuolueissa puolestaan kummasteltiin sitä, että kokoomus oli lähtenyt mukaan välikysymykseen, jonka alullepanija oli perussuomalaiset.

Pääministeripuolue SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttänyt kansanedustaja Heidi Viljanen sanoi olevan ”surullista seurata, kuinka oikeisto-oppositio käyttää joidenkin nuorten pahoinvointia hyväkseen ja pyrkii tekemään siitä vaaliaseen”.

”Erityisen herkullinen aihe on tietysti perussuomalaisille, jotka yrittävät tehdä nuorisojengeistä pelkästään maahanmuuttokysymyksen, totta kai. Tästä syystä ihmetellä sopii, miksi kokoomus lähti tässäkin kysymyksessä jälleen kerran perussuomalaisten aisankannattajaksi”, Viljanen sanoi.

Eduskunta äänestää opposition jengivälikysymykseen liittyen hallituksen luottamuksesta huomenna tiistaina.

LUE MYÖS: