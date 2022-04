”Heinäkuun 2022 alkuun mennessä epidemia on suurella todennäköisyydellä (ainakin tilapäisesti) laantunut”, raportti arvioi.

Kausivaihtelu. ”Heinäkuun 2022 alkuun mennessä epidemia on suurella todennäköisyydellä (ainakin tilapäisesti) laantunut”, raportti arvioi.

Koronakriisissä keskeisesti toimineiden ministeriöiden yhteistyönä tehdyssä raportissa esitetään skenaarioita koronatilanteen kehittymisestä lähiaikoina ja 5–6 vuoden aikajänteellä.

Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan mahdollisia kehityskulkuja eri aikajänteillä. Niihin liittyy epävarmuuksia, kuten uusien virusmuunnosten odottamattomat vaikutukset. Toistaiseksi uusi virusmuunnos on ilmestynyt aina noin puolen vuoden välein, raportti huomauttaa.

Skenaario heinäkuuhun 2022 asti

”On melko todennäköistä, että ennen kesää syntyy uusi tai uusia epidemia-aaltoja. Kevään mahdollisten epidemia-aaltojen laajuuden arviointi on vaikeaa, sillä siihen vaikuttavat mm. väestön aiemman altistumisen todellinen osuus, kesän lähestymisen tartuntoja hillitsevä kausivaikutus sekä väestön kontaktien määrä rajoitusten purkaannuttua”, raportti toteaa.

”Yhteenvetona voidaan todeta, että heinäkuun 2022 alkuun mennessä epidemia on suurella todennäköisyydellä (ainakin tilapäisesti) laantunut, ja merkittävä osa väestöstä on useamman aallon kautta saanut tartunnan. Tartunnan saaneiden ja suositusten mukaisesti rokotettujen henkilöiden suoja vakavaa sairastumista vastaan on todennäköisesti varsin hyvä. Vasta aika näyttää, kuinka pitkään suoja säilyy ja suojaa mahdollisia uusia muunnoksia vastaan”, raportissa arvioidaan.

Skenaariot heinäkuuhun 2023 asti

Perusurassa kausivaihtelun tartuntoja hillitsevä vaikutus alkaa hiipua ja syksyn 2022 aikana tartunnat lisääntyvät alttiin väestön keskuudessa aiheuttaen uuden epidemia-aallon.

”Sairaalahoitoa vaativan sairastavuuden kasvu voi johtaa kohtuullisen korkeaan terveydenhuoltojärjestelmän kuormittumiseen. Tähän tulee jo kevään 2022 aikana varautua”, raportti toteaa.

Jos uusia vakavia virusmuunnoksia ei ilmene, syys- ja talvikauden 2022–2023 sairaalakuormitus voi jäädä vähäisemmäksi kuin epidemiakautena 2021–2022, ja kesään 2023 saatettaisiin päästä jopa ilman rajoitustoimia, raportissa arvioidaan.

”Pahin mahdollinen skenaario olisi useamman kielteisen epävarmuustekijän yhtäaikainen toteutuminen. Tällaisessa tilanteessa väestön rokotuksista ja taudin sairastumisesta syntyvä suoja myös vakavaa taudinkuvaa vastaan heikkenisi nopeasti jo syksyyn 2022 mennessä. Samanaikaisesti Suomeen leviäisi nopeasti uusi immuunivastetta väistävä ja omikronia vakavampi tautimuoto. Tällaisessa skenaariossa oltaisiin lähellä vuoden 2020 alkutilannetta, ja uhka väestön terveydelle olisi taas suuri. Skenaario on mahdollinen, mutta ei kovin todennäköinen”, rarpotti kertoo.

Skenaariot 5–6 vuoden päähän

Perusurassa koronavirus on syksyyn 2023 mennessä on käynyt läpi ensimmäisen maailmanlaajuisen leviämisvaiheensa, ja suuri osa maailman väestöstä on sen kohdannut, raportti toteaa.

”Virus on siirtynyt pääosin kausivaihtelua seuraavaan ilmaantumiseen, jossa tautia esiintyy vuorotellen pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla epideemisesti alueen syksyn ja talven aikana mutta aiheuttaen valtaosalla väestöä pääosin vain nuhakuumeen kaltaista tautia.”

Uusia variantteja ilmenee perusskenaariossa tasaisin väliajoin, kuten muidenkin ihmisen koronavirusten kohdalla, ja harva sairastuu enää vakavasti.

”Rokotukset annettaneen vuosittain ainakin iäkkäille ja riskiryhmille. Muille aikuisille annetaan mahdollisesti tehosteannoksia usean vuoden väleillä.”

”Korona ja influenssa yhdessä voivat aiheuttaa vuositasolla noin kaksin- tai kolminkertaisen määrän sairaalahoitoja ja kuolemantapauksia verrattuna pelkkään influenssaan”, raportti kuitenkin toteaa.

Vaihtoehtoisessa skenaariossa aiemmin mainittu pahin mahdollinen skenaario esiintyisi toistuvasti.

”Tällaisessa skenaariossa oltaisiin toistuvasti ja pitkälle tulevaisuuteen vuosittain tai parin vuoden välein vuoden 2020 alkutilanteessa ja uhka väestön terveydelle olisi jatkuvaa. Skenaario on teoriassa mahdollinen, mutta tiedeyhteisön tämänhetkisissä arvioissa epätodennäköinen. Skenaariossa rokotteiden ja lääkkeiden kehittämiseen panostettaisiin huomattavia voimavaroja”, raportti toteaa.