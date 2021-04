"Aamiainen Jari Korkin kanssa" -videohaastattelussa Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt ei kuitenkaan vielä lupaa vilkasta tapahtumakesää, sillä kaikki tapahtumien järjestäjät eivät vielä uskalla luottaa hallituksen lupauksiin.

"Nyt on kuultu hallituksen lupaukset, mutta se ei vielä kerro, millaisia viranomaispäätökset tulevat lopulta olemaan. Vuoden jatkuneen epävarmuuden aikana ala on tullut epäluuloiseksi. Aiemmin käytännön rajoituspäätökset ovat joskus tarkoittaneet jotain ihan muuta kuin on luvattu", Sahlstedt kuvaa alan tuntoja.

Maria Sahslstedtin haastattelu julkaistaan kokonaan Kauppalehden ja Uuden Suomen verkkosivuilla lauantaina 24.4. klo 08.00.