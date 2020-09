Hallitus on sopinut hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa, ja tiedottaa asiasta perjantaina kello 11. Maahantulon raja-arvo on ilmeisesti nousemassa 25:een, kun se on nyt 8 koronatapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Tämä mahdollistaisi vapaamman matkustamisen Viron, Norjan, Bulgarian, Islannin, Kyproksen, Saksan, Latvian, Liettuan, Slovakian, Puolan, Liechtensteinin ja Ruotsin osalta.

”On hienoa, että hallitus on lähtenyt tarkastelemaan tätä asiaa ja myöskin muuttamaan tartuntarajaa. Se on askel oikeaan suuntaan”, Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari sanoo.

Hän toteaa kuitenkin, että Euroopan komissio on ehdottanut linjaukseksi 50:tä, kun Suomi on päätymässä 25:een.

”Nyt kun Suomi tekee tiukemman päätöksen, se tietysti vaikuttaa meihin esimerkiksi Brittien osalta, joita meillä oli 67 200 matkailijaa Kittilässä vuonna 2019. Odotamme parhaillaan hallituksen linjauksia Charter-matkojen osalta ja testauksesta.”

Kokonaismatkustajamäärissä brittien puuttuminen tekee ison loven.

Kivisaari muistuttaa, että Lapissa on tehty ja otettu käyttöön Lapin matkailukohdetason covid19 riskienhallintamalli.

”Sen avulla pystymme mahdollistamaan kansainvälisen ryhmämatkailun tälle talvikaudelle ja pitää huolta siitä, että minimoimme taudin leviämisriskin.”

Kuinka paljon hallituksen uusi linjaus Lapin talvea voi pelastaa?

”Tämä on aika alueellinen kysymys, eri matkailualueilla on erilaisia lähtömaapainotuksia.”

Joillain alueilla Lapissa ei esimerkiksi käy juuri lainkaan brittejä ja ranskalaisia, ja joillakin alueilla taas käy paljon aasialaisia.

Levi on kotimaisten matkailijoiden suosikki.

”Uskon että suomalaiset tulevat tänäkin vuonna Leville ja Lappiin.”

Ulkomaiset matkailijat kattavat kuitenkin 70 prosenttia Lapin matkailutulosta eli turistien käyttämästä rahasta.

