Suomen aiemmasta Venäjä-suhteesta ei vallitsevissa oloissa ole paljon jäljellä, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi puhuessaan suomalaisdiplomaateille Suurlähettiläskokouksessa tiistaina.

”Luottamus on kadonnut eikä aineksia uuteen alkuun ole näköpiirissä. Nyt ei ole yhteyksien rakentamisen aika. Päinvastoin: kaikki riippuvuudet, joita voidaan käyttää meitä vastaan, on otettava tarkkaan syyniin. Minkään ei pidä olla löyhästi kiinni”, Niinistö sanoo.

Hän viittasi puheessaan aiemminkin käyttämäänsä ”vuosisatoja vanhaan viisauteen”, jonka mukaan ”kasakka vie sen, mikä on löyhästi kiinni”.

”Se koskee yhtä lailla materiaa kuin toimintavapautta. Tästä oli kyse myös viime vuoden lopulla Venäjän vaatiessa loppua Naton laajentumiselle. Sen asian me kiinnitimme”, presidentti sanoo Suomen päätöksestä hakea sotilasliiton jäseneksi.

Kaikkien yhteyksien katkaiseminen Venäjään ei kuitenkaan ole Niinistön asialistalla.

”On yhä käytännön asioita, joiden hoitaminen on omassa intressissämme. Myös keskustelukanavia on syytä pitää tulevan varalle auki, vaikka niitä ei aktiivisesti juuri nyt käytettäisikään”, hän viesti diplomaattiyleisölle.

Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vaikutukset ovat valtavia, Niinistö sanoi.

”Niiden syvyyttä, laajuutta ja pitkäkestoisuutta on vaikea liioitella. Paluuta vanhaan tuttuun ei ole näköpiirissä, ei kenellekään meistä. Ei Suomelle, ei Euroopalle, ei maailmalle.”

Suomen kanta asiaan on ”kristallinkirkas: tuomitsemme sen täysin yksiselitteisesti”, Niinistö sanoi.

”Vastustamme Venäjän toimia yhdessä muiden EU-maiden kanssa asettamillamme pakotteilla. Suomi vaatii, että kaikki sotarikokset on tutkittava ja niihin syyllistyneet on saatettava edesvastuuseen.”

Hän kertoi osallistuvansa myöhemmin tiistaina Ukrainen presidentti Volodymyr Zelenskyin toista kertaa isännöimään Krimin platformin huippukokoukseen.

”Vuosi sitten olimme Kiovassa paikan päällä, tänään kokous järjestetään kokonaan etäyhteyksin. Sanomani on selvä: Suomi ei unohda, että Ukraina taistelee paitsi omasta vapaudestaan, myös Euroopan arvojen ja periaatteiden puolesta. Tuki Ukrainalle ja ukrainalaisille jatkuu niin kauan kuin tarpeen on.”

Turkki ja Suomen Nato-jumi

Presidentti puolusti puheessaan niin sanottua Nato-optiota, jota tänä vuonna syntyneessä tilanteessa hänen mukaansa hyödynnettiin.

”Nyt on kulunut vasta kuusi kuukautta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tuossa ajassa Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Nato-jäsenyyttä ja jo 23 maata kolmestakymmenestä on jäsenyytemme myös ratifioinut. Paljon parjattu, ’Nato-optioksikin’ kutsuttu linja, jonka mukaan Suomi säilyttää mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä, on osoittanut käyttökelpoisuutensa. Juuri tuota mahdollisuuttahan me nyt käytämme. Kiiruhtaen.”

”Yllätyksiltä emme tunnetusti silti välttyneet. Turkin toukokuussa esittämät vaatimukset olivat vähällä pysäyttää koko Nato-jäsenyysprosessimme etenemisen. Madridissa pääsimme lopulta ratkaisuun, joka mahdollisti jatkon.”

Niinistön mukaan Suomi pitää osaltaan kiinni siitä, mistä on yhdessä Ruotsin ja Turkin kanssa sovittu.

”Tämän teemme noudattaen omaa lainsäädäntöämme ja kansainvälisiä sopimuksia.”

Tiiviimpää turvallisuusyhteistyötä koskeva keskustelu Turkin ja Ruotsin kanssa jatkuu virkamiesten kesken ”vielä ennen kuun vaihdetta”.

”Aika näyttää, milloin Turkki on valmis etenemään oman ratifiointinsa kanssa”, Niinistö sanoi.

”Malttia tarvitaan yhä.”

Hän korosti Suomen olevan Naton jäsen vasta kun viimeinenkin ratifiointi on valmis. Silti jo tämänhetkinen asetelma ”vahvistaa tuntuvasti asemaamme”.

”Nato-maa toisensa jälkeen on omalta osaltaan vahvistanut haluavansa Suomen ja Ruotsin liittolaisikseen. Siis myös artikla viiden ja Naton ydinasepelotteen tarjoaman suojan arvoiseksi. Signaali Washingtonista, Lontoosta, Pariisista, Berliinistä ja muista pääkaupungeista on voimakas jo ennen jäsenyyden toteutumista. Se on varmasti kuultu.”

Maailmantilanne sen sijaan on yhä huolestuttavampi, presidentti varoitti.

”Nyt Ukrainaan rajautuva sota voi levitä laajemmalle. Maailmassa voi puhjeta myös muita konflikteja, jotka kilpailevat Nato-maiden globaalista huomiosta – vaikkapa Tyynenmeren suunnalla. Jos silloin ryhdytään toden teolla mittaamaan Pohjolan ja Euroopan pitoa, mitataan myös hyvin konkreettisesti Suomea.”

”Hyvin huolestuttavaa on myös monen vanhan tutun geopoliittisen kipupisteen aktivoituminen yhtä aikaa. Niillä saattaa olla välillistä yhteyttä Venäjän sotatoimiin, mutta aivan riittämiin omaakin käyttövoimaa – onpa kyse sitten Serbian ja Kosovon väleistä tai Lähi-idän moninaisista konflikteista. Globaalin rauhan ja turvallisuuden kannalta olisi erityisen kohtalokasta, jos Taiwaninsalmella kytevä jännite roihahtaisi ilmiliekkeihin”, presidentti jatkoi.

