Suomi ei tule suostumaan siihen, että Saksa voisi kansallistaa valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniperin ilman korvauksia, linjaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Saksan valtio käy pitkälle edenneitä neuvotteluja Uniperin ja kahden muun suuren kaasun maahantuojan haltuunotosta välttääkseen maan energiajärjestelmän romahduksen, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Liike Nyt -puolueen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo nosti Uniperin tilanteen esiin eduskunnassa. Hän huomautti, että Saksan valtio on kansallistamassa suomalaisten omistaman pörssiyhtiön ja Saksan valtionjohto on liittokanslerin johdolla ollut alusta alkaen mukana hankkeessa.

Harkimo kysyi, millä kokoonpanolla hallitus lähtee neuvottelemaan Uniperin kohtalosta Saksan valtionjohdon kanssa.

Näin vastaa ministeri Tuppurainen

Tuppurainen vastasi, että tällä hetkellä neuvottelut ovat kesken Fortumin, Uniperin ja Saksan hallituksen välillä siitä, millä tavalla kesällä sovittu vakautuspaketti pannaan toimeen.

”Hyvin vaikeassa tilanteessa näitä neuvotteluita käydään muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa Saksallekin se karu totuus on valjennut, että halvan venäläisen maakaasun aika on nyt lopullisesti ohi. Aivan selvää on, että Suomi ei tule suostumaan siihen, että Saksa voisi kansallistaa Uniperin ilman korvauksia. Tästä kuuluu tulla Suomelle korvaukset, ja me pidämme siitä myös kiinni, että Fortumin Uniperille antama kahdeksan miljardin euron rahoitus säilyy edelleen meille saatavana”, Tuppurainen sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

”Valtio-omistajan intressi on tässä kokonaisuudessa ennen kaikkea Fortumissa. Suomen valtio on Fortumin enemmistöomistaja. Se on meille monella tavalla erittäin tärkeä yhtiö sekä arvonmuodostuksensa kannalta että myös siitä syystä, että kolmannes maamme sähköstä tulee Fortumista. Meidän intressissämme on huolehtia, että Fortumin ydinliiketoiminta on jatkossakin kannattavaa ja että tämä huoltovarmuuskriittinen toiminta voi jatkua.”

LUE SEURAAVAKSI: