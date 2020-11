Kuva: Lauri Olander

Kun kaksi vuotta sitten menehtynyt George H. W. Bush hävisi vuoden 1992 presidentinvaaleissa demokraattien Bill Clintonille, hän totesi, että kansa on puhunut ja toivotti Clintonille onnea Valkoiseen taloon.

Yhden kauden republikaanipresidentti Bush sanoi tappiopuheessaan myös, että hänen hallintonsa tekee kaikkensa yhdessä Clintonin tiimin kanssa, jotta vallansiirto käy mahdollisimman tyylikkäästi. Herrasmiespoliitikko asetti Yhdysvaltain edun muun edelle.

Myös istuva republikaanipresidentti Donald Trump on jäämässä yhden kauden presidentiksi. Tämä alkaa näyttää nyt varmalta, kun suuret mediatalot kuten CNN, BBC ja New York Times ovat julkistaneet ennustuksensa, että hänen haastajansa, demokraattien entinen varapresidentti Joe Biden voittaa presidentinvaalit.

Trumpin kampanja on ollut tällä viikolla paniikissa. Republikaanien päätähti itse on tviittaillut isoilla kirjaimilla ”PYSÄYTTÄKÄÄ LASKENTA!” -viestiään ja näkemystä, jonka mukaan hän olisi voittanut ”vakuuttavasti” ilman postiääniä Nevadassa.

Trump oli julistanut itsensä ennenaikaisesti voittajaksi, kun ääntenlasku oli vasta alkutaipaleella. Laskenta on edennyt sen jälkeen normaalissa järjestyksessä parin vuorokauden ajan, ja nykytulosten valossa Trumpin julistus oli käsittämätöntä propagandaa.

Vaalitarkkailusta vastaavassa Etyjissä on pidetty Trumpin vaatimuksia pysäyttää postiäänten laskeminen ja ennenaikaista voittojulistusta presidentin aseman väärinkäyttönä. Tarkkailuryhmää johtava entinen saksalaisministeri Michael Georg Link on arvioinut Trumpin heikentäneen toiminnallaan luottamusta vaaliprosessiin.

Trump on viimeisen parin vuorokauden aikana jaellut itselleen mieluisen oikeistopopulistisen Breitbart-sivuston juttuja, joissa on maalattu kuvaa ”kaaoksesta Detroitin ääntenlaskussa” ja ”vaatimuksista Pennsylvanian yleisen syyttäjän erottamisesta”.

Twitter on joutunut poistamaan ääntenlaskun aikana Trumpin tililtä huomattavan määrän harhaanjohtavia viestejä. Sekin kertoo presidentin uskomattoman tökeröstä toiminnasta.

Trump on puhunut myös petollisista vaaleista. Etyjin vaalitarkkailijat ovat pitäneet näitäkin syytöksiä vailla pohjaa olevina, koska vaalivilpistä ei ole löytynyt mitään näyttöä. Etyjin mukaan vaalit ovat olleet ”hyvin hoidetut”, vaikka niissä on ollut ”logistisia haasteita”.

Trumpin heikosta kyvystä ottaa vastaan tappio kertoo se, että hänen kampanjansa on käynnistänyt jo oikeustoimia kisan hänen tappiokseen kääntäneissä osavaltioissa. Lisäksi hän on uhkaillut korkeimmalla oikeudella, johon vuoden 2017 tammikuusta hallinnut presidentti on saanut itselleen mieluisille arvokonservatiiveille selvän enemmistön.

Yhdysvalloissa ei ole viime vuosikymmeninä ollut yleistä se, että presidentin kaudet jäävät yhteen. Näin kävi alussa mainitun George H.W. Bushin lisäksi demokraattien Jimmy Carterille vuonna 1980, kun Ronald Reagan voitti hänet.

Bill Clinton istui maksimina olevat kaksi kautta, kuten myös häntä seurannut George W. Bush ja vuonna 2008 valittu Barack Obama.

Vaalitappio ei ole nolo asia. Kilpailun hävinnyt voi tehdä tappiosta itselleen nolon, ja hän voi ala-arvoisesti käyttäytyessään vahingoittaa luottamusta kansanvaltaiseen järjestelmään. Näin 74-vuotias liikemies-poliitikko Donald Trump on Yhdysvalloissa toiminut.

Todennäköisesti presidentin virkaan 20. tammikuuta 2021 astuvalla demokraattien Joe Bidenillä on iso työ kansakunnan yhdistämisessä ja maansa kunnian palauttamisessa. Hänelle on tarjolla esikuvia ja yksi heistä on republikaanipresidentti 30 vuoden takaa: George H. W. Bush.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

