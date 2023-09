Oppositiopuolue vihreissä ei uskota, että hallituksen eduskunnalle antama tiedonanto kuvaisi aidosti koko hallituksen suhtautumista rasismin vastaiseen työhön ja tasa-arvon edistämiseen.

”Päinvastoin luulen, että kyseessä on epätoivoinen ja varsin läpinäkyvä yritys pitää kasassa Suomen historian oikeistolaisin hallitus, joka on jo nyt horjunut kannattimillaan ennennäkemättömällä tavalla”, totesi kansanedustaja Fatim Diarra, joka piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron eduskunnan tiedonantokeskustelussa.

Diarra viittasi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän puheisiin Ylen A-Talkissa samana päivänä, jolloin hallitus kertoi tiedonannostaan julkisuuteen. Mäkelä totesi muun muassa, että neuvottelut tiedonannosta olivat vaikeat ja raskaat ja ettei hän tunnista rasistisen kielenkäytön olevan ongelma nykypäivänä.

”En tunnista, että tällaisena aikana on tällaisia ilmiöitä. Tämä keskustelu on jämähtänyt vanhoihin asioihin”, Mäkelä sanoi Iltalehden mukaan Ylellä.

”Se, että me käymme keskustelua rasismista, ei ole ikävää tai raskasta valtaapitäville. Se, että Suomessa on rasismia, on ikävää ja raskasta meille rasismia kokeville”, Diarra sanoi eduskunnassa tänään.

Rasistisia kokemuksia lapsuudessa

Ongelma lähti Diarran mukaan liikkeelle siitä, että ”kokoomuksen siunauksella valtaa käyttää Suomessa puolue, joka ministereitä myöten pyrkii määrittelemään rasismin itselleen suotuisalla tavalla ja jopa kiistämään sen olemassaolon”. Perussuomalaiset kansanedustajat ja ministerit ovat Diarran mukaan myös toistuvasti käyttäneet syrjivää ja rasistista kieltä.

”Rasistisia puheita puolustetaan hallituksesta käsin usein toteamalla, että sananvapaus on ihmisoikeus, ja sananvapauden piiriin lukeutuu myös rasistinen kieli. Te, hallituspuolueiden edustajat, ette voi mitenkään ymmärtää, miltä tällainen puhe kuulostaa meistä, joiden ihmisarvoa rasistisella kielellä on pyritty sortamaan jo vuosisatojen ajan.”

”Lisäksi unohdatte yhden tärkeän asian: rasistisen puheen salliminen ei suinkaan suojaa sananvapautta. Päinvastoin se voi johtaa siihen, että ne ihmiset, joiden ihmisarvoa tällainen puhe sortaa, vaikenevat.”

Diarra kertoi puheessaan lapsena kohtaamastaan rasismista.

”Kulunut kesä oli todella raskas minun näköisilleni suomalaisille. Kulunut kesä nimittäin paljasti kaikille sen hyytävän arvopohjan, mille monen valtaapitävän ajatusmaailma todellisuudessa pohjautuu. Sellaisen arvopohjan, jossa ihmisen arvo ei ole jakamaton.”

”Minun, Suomessa syntyneen ja Helsingissä kasvaneen lapsen päälle on syljetty bussipysäkillä. Minua on kehotettu palaamaan sinne, mistä olen tullutkin. Aikuiset ovat huudelleet perään ollessani nuori ja minä jouduin juoksemaan heitä pakoon. Vastuuta näiden tekojen tuomitsemisesta ei voi sälyttää kansalaisille bussipysäkeillä tai opettajille koulujen pihoilla. Päinvastoin. Teidän tulisi valtioneuvostosta käsin omalla esimerkillänne näyttää, että nämä rasistiset teot ovat tuomittavia.”

”Epäuskottava anteeksipyyntö”

Hallituksen tiedonanto tehtiin Diarran mukaan, koska oli pakko, mutta se ei muuta hallituksen arvopohjaa tai politiikkaa. Kun valtiovarainministeri Purra kutsui naisia mustiksi säkeiksi, se ei Diarran mukaan ole naisten oikeuksien puolustamista tai isänmaallisuutta, vaan ”räikeää rasismia”, jota on mahdoton hyväksyä. Purra ei ole pahoitellut musta säkki -kommenttejaan.

”Te, valtiovarainministeri Purra, annatte esimerkillänne hiljaisen, toisinaan myös puheillanne, kirjoituksillanne ja epäuskottavilla anteeksipyynnöillänne äänekkään, hyväksyntänne sille, että rasismia tullaan näkemään katukuvassa myös tulevaisuudessa, kenties pahempana kuin koskaan. Me vihreät emme halua sellaista Suomea.”

Diarra totesi kannattavansa SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Nasima Razmyarin tekemää epäluottamusesitystä. Razmyarin mukaan Orpon hallitus ja sen ”rasismista kiinni jääneet ministerit ovat jättäneet avoimeksi, ovatko he todella irtisanoutuneet rasistisista teksteistä ja sanoista”.

”Anteeksi on pyydetty vasta pakon edessä, tasavallan presidentinkin puututtua keskusteluun. Heti perään on myös sanottu, ettei mitään pahoiteltavaa ole. Ei ihme, että jopa hallituksen omat ministerit ovat epäilleet näiden anteeksipyyntöjen aitoutta”, Razmyar sanoi eduskunnassa.

”Vihreä eduskuntaryhmä ei niin ikään pidä ministeri Purran vastahakoisesti ja osin pakotetun oloisesti esitettyä pahoittelua rasistisista ja ihmisarvoa loukkaavista kirjoituksistaan uskottavana. Edellä mainituin perustein esitämme, että eduskunta toteaa, ettei valtiovarainministeri Purra nauti eduskunnan luottamusta”, totesi puolestaan Diarra.

Myöhemmin keskustelussa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo yhtyi SDP:n ja vihreiden epäluottamusesityksiin hallitukselle sekä valtiovarainministeri Purralle ja elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps).

Luottamusäänestykset käydään eduskunnassa perjantaina.

