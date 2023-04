Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Albanian ja Maltan edustajat kävelivät ulos, kun Venäjän lapsiasiainvaltuutettu Maria Lvova-Belova puhui videon välityksellä YK:n turvallisuusneuvoston jäsenille. Asiasta uutisoivat muun muassa Reuters ja Associated Press.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut Lvova-Belovasta pidätysmääräyksen johtuen Venäjän tekemistä ukrainalaislasten kaappauksista. Länsimaat boikotoivat kokousta Lvova-Belovan kanssa lähettämällä sinne vain matalamman tason diplomaatteja.

Lvova-Belova väitti kokouksessa, että Venäjä vei ukrainalaislapset heidän oman turvallisuutensa vuoksi ja aikoo palauttaa heidät vanhemmilleen yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Turvallisuusneuvoston puheenjohtajana toimiva Venäjä kutsui kokouksen koolle käsitelläkseen väitteitä, jotka ovat sen mielestä ”valheellista tietoa ukrainalaisista lapsista”.

Iso-Britannia ja Yhdysvallat estivät YK:tä lähettämästä suoratoistoa kokouksesta talon ulkopuolelle. Yhdysvaltain YK-lähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoi, ettei Lvova-Belovalla pitäisi olla kansainvälistä alustaa, jolla ”levittää valheitaan puolustaakseen järkyttäviä toimiaan Ukrainassa”.

Associated Press tutki Lvova-Belovan osuutta lapsikaappauksissa ja sai selville, että ukrainalaislasten adoptointi on jo valmistelussa Venäjällä. Kaapattujen lasten tarkkaa määrää on vaikeaa selvittää, mutta Ukrainan YK-lähettilään Serhi Kyslytsjan mukaan yli 19 500 lasta on viety perheiltään tai orpokodeista ja kuljetettu Venäjälle.