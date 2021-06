Lähes kolmekymmentä vuotta Hongkongissa julkaistu Apple Daily -sanomalehti julkaisi tänä aamuna viimeisen numeronsa. Median digitaaliset palvelut uutissovellus ja sosiaalisen median tilit mukaan lukien sulkeutuivat viime yönä.

Syy lehden julkaisun lopettamiseen on, että Hongkongin hallinto jäädytti mediaa julkaisevan yhtiön varat kesäkuun puolessa välissä kiistellyn turvallisuuslain nojalla. Samalla viisi uutishuoneen keskeistä johtohahmoa pidätettiin.

Apple Daily oli Hongkongin toiseksi luetuin sanomalehti. Lehden kaikki sisällöt eivät välttämättä vastaisi esimerkiksi Suomessa noudatettuja journalismin eettisten ohjeiden periaatteita, mutta kyseessä oli käytännössä viimeinen yksityisomistuksessa oleva mediatalo, joka uskalsi olla avoimen kriittinen Kiinan kommunistista puoluetta ja keskushallintoa kohtaan.

Hongkongin vuoden 2019 mielenosoitusten aikana Apple Daily oli keskeinen medialähde, joka välitti tietoa Hongkongin poliisin mielenosoittajiin kohdistamista toimista kuten kyynelkaasun käytöstä ja pidätyksistä.

Kun Hongkongin turvallisuuslaki tuli voimaan vuoden 2020 heinäkuun ensimmäisenä päivänä ilman käsittelyä Hongkongin parlamenttia vastaavassa lainsäädäntöelimessä, oli Apple Daily ainoa sanomalehti, jonka kannessa ei ollut hallinnon tiedotetta uuden lain voimaantulosta. Sen sijaan Apple Dailyn kansijuttuna oli turvallisuuslakia kritisoiva uutisjuttu.

Juuri turvallisuuslaki koitui Apple Dailya julkaisseen mediayhtiö Next Digitalin kohtaloksi. Next Digitalin perustaja-omistaja Jimmy Lai pidätettiin kotonaan vuoden 2020 elokuussa turvallisuuslain nojalla. Samalla poliisi pidätti kaksi hänen poikaansa sekä viisi muuta Lain omistaman mediayhtiön Next Digitalin työntekijää.

Manner-Kiinan valtionomisteinen media on toistuvasti leimannut Jimmy Lain moderniksi petturiksi, ulkovaltojen kanssa veljeilijäksi ja Hongkongin mellakoiden lietsojaksi.

Pidätyksen jälkeen Next Digitalin osakekurssi lähti Hongkongin pörssissä nousuun ja nousua oli parhaimmillaan jopa 300 prosenttia. Sosiaalisen median keskusteluista kävi tuolloin ilmi, että moni osti osakkeita vain tukeakseen yhtiötä.

Painosta jonotettiin

Apple Daily julkaisi miljoonan kopion painoksen viimeistä numeroaan. Painos kuitenkin myytiin käytännössä loppuun ennen aamukahdeksaa, monen jonotettua kioskien edessä yön yli.

Apple Dailyn lopettaminen, paikallista yleisradiota vastaavan RTHK:n kokemat rajoitukset ja yksittäisten toimittajien pidätykset ovat kiihdyttäneet keskustelua siitä, onko kansainvälisessä finanssikaupungissa enää lehdistönvapautta.

Jatkossa Hongkongissa tuskin voi enää lukea kriittisiä uutisia paikallisista lähteistä esimerkiksi kommunistisesta puolueesta, Kiinan talouskasvusta, Xinjiangin ihmisoikeustilanteesta tai vuoden 1989 tapahtumista taivaallisen rauhan aukiolla.

Kansainvälinen media on toistaiseksi saanut toimia verrattain vapaasti kaupungissa. Turvallisuuslaissa on kuitenkin erillinen pykälä, jossa kerrotaan että kansainvälisen median toimintaa kaupungissa rajoitetaan jatkossa enemmän. Pykälää ei ainakaan toistaiseksi ole tiettävästi pantu toimeen.