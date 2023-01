Riikka Purran johtamien perussuomalaisten suosio on noussut.

Puolueiden kannatuksissa on tällä kertaa suuria muutoksia Yleisradion mielipidemittauksessa.

Oppositiopuolue perussuomalaisten kannatus on noussut 1,9 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta ja puolue nousee nyt SDP:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. PS:n kannatus on nyt 19,3 prosenttia.

”Perussuomalaisilla näkyy ensinnäkin, että kannatus nousee nyt naisten keskuudessa. Oikeastaan koko kannatusnousu tulee naisista”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylellä.

Suosituin puolue on yhä toinen oppositiopuolue kokoomus, jota äänestäisi nyt 23 prosenttia vastaajista. Puolueen kannatus on kuitenkin laskenut prosenttiyksikön. Toisaalta sen kaula perussuomalaisiin on yhä selvät 3,7 prosenttiyksikköä.

Kolmantena on nyt SDP, jonka kannatus on pysynyt kutakuinkin entisellään ja on nyt 18,8 prosenttia.

”SDP:n tilanne päähallituspuolueeksi on edelleen erittäin hyvä”, Turja sanoo.

Perussuomalaisten lisäksi keskustan kannatus on piristynyt huomattavasti. Hallituspuolueen kannatuksessa näkyy 1,9 prosenttiyksikön muutos, ja se on nyt 10,9 prosenttia. Keskusta on mittauksen neljäs puolue, ja sitä seuraa hallituskumppani vihreät 9,6 prosentin kannatuksella.

Vasemmistoliiton kannatus on 8,6 prosenttia, RKP:n neljä prosenttia, kristillisdemokraattien 2,9 prosenttia ja Liike nytin 1,3 prosenttia, Yle kertoo.

