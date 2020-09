Kaksi miestä on vangittu todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltyinä perussuomalaisen Pekka Katajan murhan yrityksen tutkinnassa.

Kataja on perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö ja kansanedustajan avustaja.

Epäilty teko sattui Jämsässä 17. heinäkuuta ja epäiltyinä otettiin 3. syyskuuta kiinni kaksi miestä Keski-Suomen alueella. Heitä poliisi vaati vangittaviksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa viime sunnuntaina 6. syyskuuta.

Vuonna 1981 syntynyt mies vangittiin käräjäoikeudessa todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä. Vuonna 1976 syntynyt vangittiin ensin syytä epäillä -perusteisesti. Tänään perjantaina hänetkin vangittiin todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

”Esitutkinta on edelleen kesken ja jatkuu vangitsemisten jälkeen muun muassa kuulemisilla ja teknisellä tutkinnalla. Poliisi selvittää epäillyn rikoksen motiivia, eikä sitä voida kommentoida kuulemisten ollessa kesken”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto KRP:stä tiedotteessa.

Syytteen noston määräpäivä on 1. joulukuuta 2020.

Yle kertoo, että vangitut ovat äärioikeistolaisia. Ylen mukaan epäillyistä vanhempi on kuulunut äärioikeistoryhmä Soldiers of Odinin johtajistoon ja hänellä on kontakteja myös uusnatsijärjestö PVL:ään. Uusi Suomi kysyi vahvistusta tutkinnanjohtajalta, joka kieltäytyi vastaamasta julkisuuslakiin vedoten.

Pahoinpidelty Pekka Kataja oli Ylen mukaan estämässä toisen asettumista ehdolle viime eduskuntavaaleissa. Sittemmin mies on Ylen mukaan erotettu perussuomalaisen puolueen jäsenyydestä.

Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsänkoskella 17. heinäkuuta noin kello 9–10 aikaan. Poliisi kaipaa yleisöltä edelleen tietoja ja silminnäkijähavaintoja tapauksesta. Vihjeet voi ilmoittaa numeroon 0295 418 622 tai sähköpostitse osoitteeseen rikosvihje.krp(at)poliisi.fi. Poliisi kiittää tähän mennessä saaduista tiedoista.

