Ruotsissa on puhjennut rasismiskandaali ruotsidemokraattien poliitikon ympärille. Dennis Askling jättää kaikki poliittiset tehtävänsä kohun takia.

Ruotsidemokraattien parlamenttitoimistossa työskennellyttä kuntapoliitikkoa on aiemmin kuvattu puolueen sisällä tulevaisuuden nimeksi. Askling on johtanut puolueensa ryhmää Haningen kunnassa. Lisäksi Askling on istunut rasisminvastaisessa palkintolautakunnassa.

Skandaali syntyi, kun Expressen raportoi Asklingin puoluetoverinsa kanssa vuonna 2017 käymästä chat-keskustelusta. Askling muun muassa käytti natsien ”sieg heil” -ilmausta ruotsiksi käännettynä, ”hell seger”.

Lisäksi Askling esimerkiksi kuvaili itseään arjalaiseksi soturiksi ja kertoi puoluetoverilleen tavanneensa uusnatsiliike Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäsenen keskustellakseen liikkeen ideologiasta jonkun todellisen asiantuntijan kanssa. Ääriliikkeen toiminta on kielletty Suomessa.

Askling myös käyttää keskustelussa neekeri-termiä ja väittää Afrikasta tulevien ”haisevan paskalle”.

Expressen tavoitteli Asklingia kommentoimaan asiaa. Tämä pakeni paikalta, mutta kirjoitti sähköpostissa, ettei chat-keskustelun sisältö heijasta hänen mielipiteitään. Hän sanoutuu irti rasismista ja ääriliikkeistä ja pahoittelee sanojaan. Askling toteaa luottamuksensa kärsineen puolueen sisällä, joten hän jättää kaikki poliittiset tehtävänsä.

Puolue sanoutuu irti

Ruotsidemokraattien lehdistöpäällikkö Henrik Gustafsson kommentoi Expressenille, että Asklingin puheet ovat tuomittavia ja täysin ristiriidassa puolueen politiikan ja arvojen kanssa. Gustafssonin mukaan puolue on keskustellut Asklingin kanssa, joka on päättänyt jättää luottamustehtävänsä. Parlamenttitoimisto on hyllyttänyt Asklingin tehtävistään ja käynnistänyt selvityksen asiasta.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kommentoi jupakkaa SVT:lle. Hänen mukaansa Asklingin tapaus ei määrittele puoluetta, vaan kyseessä on yksittäinen tapahtuma. Åkesson toteaa, että hänen tehtävänsä on pitää puolue tässä mielessä puhtaana.

Asklingin tapaus tulee sen jälkeen, kun Expressen elokuussa kertoi Haningen kuntapoliitikosta, joka levitti rasistisia kuvia. Joukossa oli muun muassa pilkkaava kuva mustasta George Floydista, joka menehtyi Yhdysvalloissa poliisin käsiin. Suomessa nousi kohu Floydia pilkkaavasta kuvasta, jonka oli jakanut perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä kohun jälkeen.

Ruotsin keskustan puheenjohtaja Annie Lööf kommentoi Askling-skandaalia Twitterissä. Jälleen yksi, hän huomauttaa. Lööfin mukaan ruotsidemokraattien johtavat edustajat osoittavat jälleen natsimielisyydellään ja muukalaisvihallaan, mikä puolue he ovat.

”Puolue, jonka kanssa en halua tehdä yhteistyötä tai antaa poliittista vaikutusvaltaa hallituksessa”, Lööf tviittaa.