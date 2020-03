Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan olevansa huolissaan Uudellamaalla asuvista riskiryhmiin kuuluvista suomalaisista. Uusimaa on eristetty muusta Suomesta, sillä koronavirusepidemia on Uudellamaalla voimakkaampi kuin muualla Suomessa.

”Uudenmaan rajat suljettiin 28.3.20 valmiuslain 118§ päätöksellä. 1,7 miljoonaa ihmistä, reilu 30% Suomen väestöstä on erotettu muusta Suomesta. Kun tartunnat väistämättä lisääntyvät vielä Uudenmaan sisällä, Uudenmaan ihmisten tartuntariski kasvavat. Uudellamaalla riskiryhmään kuuluvat henkilöt ovat samalla myös suuremmassa riskissä sairastua koronainfektioon”, Laiho kirjoittaa.

Laiho muistuttaa, että riskiryhmiin eivät kuulu pelkästään yli 70-vuotiaat, vaan myös henkilöt, joilla on vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita tai krooninen munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Riskiryhmiin kuuluvat myös leukemia- ja lymfoomapotilaat ja potilaat, joilla on vastustuskykyä heikentävät lääkitys.

Uusi Suomi kertoi viime viikolla helsinkiläisen Heinin kokemuksista koronatestissä. Heini oli aiemmin sairastanut syöpää ja kärsi oireista, jotka olivat samankaltaiset kuin syövän alkuvaiheessa. Jos syöpä olisi uusiutunut, Heini kuuluisi riskiryhmään. Hän ihmetteli koronatestissä muun muassa sitä, että turvavälejä ei ollut eikä kaikilla ollut hengityssuojia.

Laiho, joka on ammatiltaan lääkäri, ehdottaa erityistoimenpiteitä riskiryhmien testaamiselle.

”Riskiryhmään kuuluvia ihmisiä testataan koronan kannalta edelleen samoissa pisteissä muiden potilaiden kanssa. Heitä ei tulisi altistaa testauspisteiden tartuntavaaroille. Julkisessa keskustelussa on noussut esille riskiryhmään kuuluvien ihmisten huoli saada tartunta viimeistään testauspisteillä. Riskiryhmille riskialttiimpia paikkoja on testauspisteet, mikäli he joutuvat odottamaan testausta samassa tilassa oireellisten potilaiden kanssa. Riskiryhmien testaus tulisi hoitaa ennemminkin esimerkiksi kotikäynnillä tai drive-in-tyyppisissä paikoissa, ettei heidän tarvitse altistua julkisten testauspisteiden odotustiloille. Myös testauspisteiden hygienian on oltava niin hyvällä tasolla ettei testaukseen meneminen itsessään jo pelota riskiryhmään kuuluvia. Testauspisteillä tulisi olla desinfektioainetta saatavilla sekä turvavälistä olisi pystyttävä pitämään huolta. Odotusaika testaukseen olisi pidettävä myös mahdollisimman lyhyenä. Kenenkään ei tulisi pelätä saavansa tartuntaa testauspaikalla”, Laiho kirjoittaa blogissaan.

