Oppositiopuolue kokoomus haastoi hallitusta eduskunnan kyselytunnilla matkailun tilanteesta. Esiin nousi myös torstainen julkinen kiista hallituksessa kulttuurin leikkausten perumisesta, minkä kokoomus näki poukkoiluna.

Kokoomuksen Heikki Autto nosti esiin hallituspuolueiden mielenmuutoksen sosiaali- ja terveysvaltiokunnassa koskien riskimaista tulevien matkailijoiden kahden koronatestin mallia. Hallituspuolueiden kannat repesivät sote-valiokunnassa harvinaisella tavalla.

”Hallituksen poukkoileva ja epävarma toiminta on iso huoli koko Suomelle. Keväällä koronapassia vimmatusti vastustettiin, nyt syksyllä se — auttamatta — myöhässä toteutettiin. Matkailualalla ihmisten suuri huoli on, jatkuvatko maahantulon ylikireät rajoitukset taas vuodenvaihteen jälkeen. Niiden piti nyt päättyä. Miksi osa hallituksen surkeista päätöksistä näyttävästi perutaan mutta osa hallituksen erehdyksistä jätetään voimaan? Kysyn pääministeriltä, ja toivon, että sanotte nyt suoraan: Mitkä hallituksen kelvottomat päätökset nykyään perutaan ja mitkä hallituksen kelvottomat päätökset jätetään perumatta? Onko hallituksella tässä suhteessa jokin yleinen ja yhteinen linja?” Heikki Autto kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) veti esiin paperin, jota esitteli salille. Kyse oli Juha Sipilän (kesk) hallituksen perutuista päätöksistä. Keskustan ohella Sipilän hallituksessa olivat kokoomus sekä perussuomalaiset, sittemmin siniset.

”Minulla on tässä edessäni listaus edellisen hallituksen perutuista päätöksistä. Tässä listauksessa niitä on 25. Ehkä tällä haluan kuvata sitä, että tietenkin kukin hallitus tekee politiikkaa ja arvioi aina kussakin tilanteessa sen, mitä esityksiä viedään eteenpäin ja mitä esityksiä ei viedä eteenpäin. Esimerkiksi budjettiprosessiin liittyen on aivan tavanomaista, että täydentävässä talousarvioesityksessä kokonaisuutta vielä katsotaan läpi ja korjausliikkeitä voidaan tehdä. Esimerkiksi vuonna 2016 hallitus on päättänyt perua — siis edellinen hallitus, jossa olivat mukana kokoomus ja perussuomalaiset — he päättivät perua muun muassa rintamalisien indeksileikkaukset ja päivähoitomaksujen korotukset. Minun mielestäni nämä olivat erittäin hyviä perumisia edelliseltä hallitukselta, enkä niitä lainkaan moiti. Jos tehdään huonoja päätöksiä, ilman muuta niitä voidaan perua. Näin edellinen hallitus toimi, ja myös tämä hallitus pidättää oikeuden arvioida esityksiänsä ja tehdä tarvittaessa korjauksia politiikkaan”, Marin vastasi.

Kokoomus jatkoi kritiikkiään.

”Suoraan sanottuna olemme ihmetelleet, miksi te esimerkiksi tätä tiedossa ollutta Veikkauksen määrärahojen laskuun liittyvää asiaa ette ottaneet hallitusneuvotteluissa hoitoon ja miksi ette kehysriihessä hoitaneet sitä kunnolla. Ja ennen kaikkea, arvoisa pääministeri, miten teidän mielestänne vaikuttaa politiikan luotettavuuteen suomalaisten silmissä, jos jatkuvasti tehdään pitkiä päätöspäiviä ja sen jälkeen yksitellen puretaan median paineessa päätöksiä? Eikö tarvittaisi johdonmukaisempaa päätöksentekoa?” kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyi.

”Hallitus tietenkin arvioi aina kussakin tilanteessa omia päätöksiään ja esityksiään, aivan kuten tuossa äsken kuvasin, miten edellinen hallitus toimi”, Marin sanoi.

Kokoomuksen Elina Valtonen piti vertaamista edelliseen hallituskauteen naurettavana.

”Onhan tämä nyt pääministeriltä aika naurettavaa puhetta yksittäisistä viime kauden perumisista, kun otetaan huomioon se iso kuva. Viime kaudella kuitenkin aktiivisesti pyrittiin saattamaan Suomen talous vakaalle pohjalle ja siinä jopa onnistuttiin. Työllisyys kääntyi nousuun, talous kääntyi nousuun ja päästiin velkaantumisessa lähes nollaan, eli alijäämä melkein painettiin nollaan. No, mitä te olette tehnyt? Te aloititte tämän kauden siten, että sen kun lisätään vaan määrärahoja. Julkinen talous oli voimakkaasti alijäämäinen kauden lopussa jo kauan ennen kuin pandemiasta oli mitään tietoakaan. Sovitte silloin kehyksen. No mitä teette? Viime keväänä rikoitte vielä sitä omaakin kehystä”, Valtonen sanoi.

Valtonen kysyi, millainen kuva Suomesta välittyy maailmalle.

”Voin kyllä sanoa, että maailmalla Suomesta on itse asiassa aika hyvä käsitys tällä hetkellä. Me olemme hoitaneet historiallisen kriisin. Me olemme hoitaneet historiallisen kriisin vähin inhimillisin vaurioin, vähin taloudellisin vaurioin. Tällä hetkellä, kun katsomme tuota talouden isoa kuvaa, talous kasvaa vahvasti, työllisyys kohenee vauhdilla, nopeammin kuin edes osasimme ennakoida. Tulemme toivottavasti pääsemään jopa tuohon 75 prosentin työllisyysasteeseen, jota niin monet hallitukset ovat tavoitelleet. Joten itse asiassa tämä iso kuva maailmalla Suomesta on hyvin toisenlainen kuin mitä edustaja tässä edellä kuvasi”, pääministeri Marin vastasi.

Marin otti myös esiin avauksensa kehysjärjestelmän uudistamisesta, jota Valtonen kritisoi.

”Meidän pitää tehdä digitaalista siirtymää. Meidän pitää tehdä vihreää siirtymää. Meillä on isoja investointitarpeita tulevaisuudelle myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta. Ja me tiedämme, että me tulemme tarvitsemaan mittavia panostuksia myös julkiselta taloudelta tulevaisuudessa. Mielestäni meidän on järkevää käydä keskustelua siitä, millä tavalla kehysjärjestelmää voitaisiin uudistaa niin, että myös nämä investoinnit olisivat paremmin mahdollisia. En missään nimessä halua kehysjärjestelmästä luopua, vaan sitä uudistaa.”

Marin toi ajatuksensa kehysjärjestelmän uudistamisesta esiin aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomien puheenjohtajatentissä.

Koko keskustelun aloitti alun perin sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen Uuden Suomen haastattelussa.

