Saksan väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin puhelut Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan kanssa kuumentavat tunteita Itä-Euroopan maissa, erityisesti naapurimaassamme Virossa.

Merkel on tällä viikolla ollut kahdesti puhelinyhteydessä Lukashenkaan, jota Euroopan unioni ei tunnusta maansa presidentiksi. Julkisuuteen annettujen tietojen mukaan liittokansleri on vaatinut Lukashenkaa lopettamaan siirtolaisten syöttämisen EU:n rajoille ja päästämään avustusjärjestöt auttamaan raja-alueelle juuttuneita siirtolaisia.

Baltian maissa Merkeliä on syytetty EU:n ja Itä-Euroopan maiden ohittamisesta. Erityisesti huolta on herättänyt se, että Merkelin yhteydenpito legitimoisi Lukashenkan aseman maansa laillisena johtajana, mikä on vastoin EU:n linjaa. EU katkaisi yhteydenpidon Lukashenkaan vuoden 2020 presidentinvaalien epäilyksien vuoksi.

”Minä ja monet muut emme tiedä, kenen mandaatilla Angela Merkel käy näitä keskusteluita. Hän on väistyvä liittokansleri ja siinä mielessä tämä herättää monia kysymyksiä”, sanoo Viron parlamentin ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Marko Mihkelson ERR:n mukaan.

Mihkelson totesi jo maanantain ensimmäisen puhelun jälkeen, että Merkelin toiminta jättää ”oudon” vaikutelman. Hänen mukaansa Puolan ohittaminen asiassa voisi myös miellyttää Venäjää.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves antaa myös Merkelille kovaa kritiikkiä ja varoittaa, että Itä-Euroopan ”laiminlyönti” voi johtaa ikäviin seurauksiin EU:lle.

”Keskusteltiinko tästä ensin Puolan kanssa? En tiedä, en ole kuullut mitään Puolasta”, Ilves sanoo.

”Mutta olemme nähneet miten meitä Itä-Euroopan EU-maita ylenkatsotaan. Itäisten maiden täydellinen huomiotta jättäminen, ikään kuin olisimme kakkosluokan maita, ei pääty hyvin.”

Ilves huomauttaa, että Itä-Euroopan maita on huomattava määrä. Jos ne suuttuvat ja alkavat tukkia EU-päätöksentekoa, unioni kärsii.

”Mutta mitä muuta vaihtoehtoa meillä on, jos meiltä ei kysytä ja jos yksi maa päättää asiasta konsultoimatta EU:ta?”

Myös Viron pääministeri Kaja Kallas on kuvannut Merkelin toimintaa yllättäväksi.

Asia on herättänyt keskustelua myös muissa Baltian maissa, mutta esimerkiksi Liettuan pääministeri Ingrida Simonyte on ymmärtäväisempi Merkeliä kohtaan ja arvioi, että keskustelut Lukashenkan kanssa voivat auttaa kriisin ratkaisemissa.

Simonyte katsoo, että epäviralliset puhelut eivät legitimoi Lukashenkan asemaa. Aiemmin tästä huolta kantanut Liettuan presidentti Gitanas Nauseda on pehmentänyt kantaansa ja sanoo Delfin mukaan, että Merkelin puhelut eivät ole ”dialogia vaan siirtolaiskriisin ratkaisua”.

Puola puolestaan on painottanut tekevänsä Saksan kanssa yhteistyötä kriisin ratkaisemiseksi.