Pääministeri Sanna Marin (sd) reagoi voimallisesti oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon kommenttiin ja kysymykseen eduskunnan kyselytunnilla.

Marin halusi vielä itsekin vastata Wallinheimon kommenttiin, vaikka itse kysymys koski EU:n elpymisrahaston avustuskriteereitä ja oli siten eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) tontilla.

”Hallituksen viestinnälliset arvot luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus ovat olleet valitettavasti jo pitkään pelkkää sanahelinää. Hallituksen salailukulttuuri on leimannut tekemistä jo pidemmän aikaa. Sen tähden toivon, että otatte tämän vääränlaisen kulttuurin kitkemisen vakavasti”, Wallinheimo sanoi puheenvuoronsa aluksi.

Sinuhe Wallinheimo. Kuva: Jenni GÅ stgivar

Pääministeri Marin vastasi tähän:

”On pakko kommentoida tätä mielestäni epäasiallista puheenvuoron alkuosaa, jossa viitattiin siihen, että hallitus olisi jotenkin toiminut salaillen tai ei olisi jakanut tietoa tai olisi jotenkin muuten toiminut epäasiallisesti. Haluan muistuttaa eduskuntaa siitä, että koko tämän kriisin aikana me olemme pitäneet kaikki eduskuntaryhmät — emme vain siis hallituspuolueiden eduskuntaryhmät vaan kaikki eduskuntaryhmät — informoituna tilanteen kehittymisestä. Me olemme eri kohdissa käyneet kaikkien eduskuntaryhmien kanssa vuoropuhelua — niin silloin, kun poikkeusoloista on päätetty, valmiuslain pykäliä otettu käyttöön kuin matkan varrella kaikissa kohdissa — ja olemme informoineet eduskuntaryhmiä. Olemme vastanneet kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin niin kuin kuuluukin. Olemme vastanneet kokoomuksenkin eduskuntaryhmän tietopyyntöihin asian osalta, vaikka virkamiehet ovat olleet erittäin kuormittuneita tämän koronakriisin hoidosta. Kaikkiin näihin olemme pyrkineet vastaamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Mielestäni tiedonkulku on ollut aivan poikkeuksellisen laajaa myös oppositioryhmien puoleen, joten en pidä asiallisena sitä, että tästä hallitusta moititaan.”

Wallinheimo kommentoi asiaa myös Twitterissä.

”Lisäkseni sekä perustuslakivaliokunta että oikeuskansleri ovat joutuneet jatkuvasti puuttumaan salailuun. Eduskunnan tiedonsaantioikeus ei ole toteutunut. Myöskään julkisuuslakia ei ole noudatettu. Turhaan taas PMI ⁦ Sanna Marin hermostui minulle.”

LUE MYÖS:

Aiemmin Marin yllättyi suuren valiokunnan kannasta olla luovuttamatta tietoja asiantuntijoille EU:n elpymisrahastosta. Suomen kannasta rahastoon kerrottiin tiedotteella julkisuuteen viime torstaina yleislinjausten osalta. Valtioneuvosto edellytti eduskunnalta sisällöllisesti ja ajallisesti laajaa vaiteliaisuutta elpymisrahastoselvityksestä.

Perustuslakivaliokunta arvioi asiaa osaltaan ja katsoi, että ”valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntö on erityisesti asian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen”.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) selvitti tilannetta eduskunnassa:

”Eduskunnan suuri valiokunta toimi eduskunnan puhemiesneuvoston koronaohjeiden mukaan siten, että pääsääntöisesti asiantuntijakuulemiset ovat etänä mutta etäkuulemisissa ei voida käsitellä asiakirjoja, jotka ovat joiltakin osin luottamuksellisia tai vaiteliaisuuden piirissä. Tämän takia viime perjantaina pidetyssä tilaisuudessa asiantuntijoilla oli vain julkiset asiakirjat, mutta valiokunta nimenomaan päätti, että haluamme kuulla asiantuntijoiden kannan siihen koko dokumenttiin, ja siksi järjestettiin maanantaina ylimääräinen kokous, johon koronarajoituksista huolimatta asiantuntijat kutsuttiin paikan päälle. Suuri valiokunta myös pyysi rajaamaan hallituksen vaiteliaisuuspyyntöä suppeammaksi, kuten hallitus kiitettävästi teki, ja tämä kaikki tietysti palvelee sitä, että voimme käydä tästä tärkeästä asiasta järkevää, informoitua poliittista keskustelua.”

LUE MYÖS:

Ministeri Tuppuraisen mukaan tilannetta on lähdetty purkamaan.

”Hallitus on halunnut tämän koko asiakirjan toimittaa eduskunnan käsittelyyn, mutta johtuen näistä puhemiesneuvoston koronaohjeista sitä ei tämän Teams-yhteyden yli voitu asiantuntijoille toimittaa, ja siitä tämä keskustelu syntyi”, Tuppurainen sanoi.