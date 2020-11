Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan hallitus jatkaa sisärajatarkastuksia myös joulukuun jälkeen, jos tartuntatautilain muutos ei ehdi ajoissa valmiiksi.

Hallitus päätti tänään maahantulon rajoituksia jatketaan 13.12.2020 asti. Ohisalo piti tiedotustilaisuuden aiheesta, koska asiasta on tullut paljon kysymyksiä.

Hallitus päätti tänään jatkaa sisärajavalvontaa, sillä uusi ”testaa ja tule” -malli ei ole vieläkään valmis, vaan parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy maanantaina. Aiempi versio meni pahasti mönkään. Uusi lakiesitys pyritään saamaan joulukuun alkupuolella eduskuntaan.

Ohisalo ei ennakoinut tiedotustilaisuudessa, saadaanko lakimuutos valmiiksi 13. joulukuuta saakka. Ohisalo totesi, että vanhalla käytännöllä jatketaan nyt seuraavat kolme viikkoa.

Sisäministeri korostaa, että ei voi tulla sellaista tilannetta, jossa rajoilla ei olisi mitään terveysturvallisuusmallia. Jos uusi malli ei ehdi valmiiksi joulukuun puoliväliin, joudutaan sisärajatarkastuksia edelleen jatkamaan.

Ohisalo huomauttaa, että lainvalmistelu on haasteellista, sillä hallituksella on oltava hyvin vahvat juridiset perusteet rajoittaa maahantuloa. Oikeuskanslerin on varmistettava juridinen pohja, Ohisalo sanoi, ja lain sisälle tarvitaan välttämättömyysperusteet.

Ohisalo myönsi, että Suomi on jo yliajalla, sillä EU-säännösten mukaan rajavalvonnan pitäisi päättyä ensi maanantaina 23. marraskuuta. Tällaisia rajoituksia saisi pitää voimassa vain puoli vuotta. Ohisalo ei kuitenkaan ole saanut vihiä, että komissio tulisi rankaisemaan Suomea asiasta.

”Nyt on nämä työkalut ja niitä on käytettävä”, Ohisalo sanoi ja korosti tilanteen poikkeuksellisuutta.

Suomi on harvoja maita, joka jatkaa yhä sisärajavalvontaa. Ministeri huomautti, että moni muu maa on päätynyt toisiin ratkaisuihin, mutta Suomessa ei tällä hetkellä ole maan sisällä tarvittu suuria rajoituksia.

Ministerin mukaan monessa eurooppalaisessa maassa on erittäin vakava koronatilanne ja käytössä on esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoja. Hän myöntää, että Lapin matkailuyrittäjien tilanne on vaikea. Yrittäjät ovat käytännössä menettäneet joulusesongin, mikä on aiheuttanut hallituksen arvostelua ja keskustan Lapin piiri on pitänyt tilannetta niin pahana fiaskona, että se on vaatinut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) eroa.

”Ei näistä maista käytännössä edes voisi reissata tällä hetkellä mihinkään”, Ohisalo huomautti tiedotustilaisuudessa.