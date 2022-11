Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat keskustelleet Helsingissä, kun Morawiecki vieraili sunnuntaina Suomessa.

Pääministerit keskustelivat Venäjän hyökkäyssodasta, Ukrainan tukemisesta ja keinoista saada Venäjä enemmän vastuuseen sodasta ja sen seurauksista, Suomen tulevasta Nato-jäsenyydestä ja ajankohtaisista EU-asioista, kuten talouskysymyksistä.

LUE MYÖS Venäjän silmästä silmään nähnyt diplomaatti varoittaa länttä Putinin ansasta

Morawiecki edustaa konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta ja vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa toimittuaan Puolan pääministerinä vuodesta 2017 alkaen.

Pääministerit totesivat Suomen ja Puolan kahdenvälisten suhteiden olevan hyvät. Itämeren alueen EU- ja Nato-maana Puola on Suomelle tärkeä kumppani poliittisesti ja taloudellisesti.

Puola kutsui Ukrainan ohjustutkintaan

Pääministeri Marin toisti keskustelussa surunvalittelunsa Puolan ohjusturman uhrien johdosta ja kiitti Puolan johtoa rauhallisesta ja määrätietoisesta toiminnasta tapahtuneen selvittämisessä. Morawieckin mukaan tapahtuneesta on kerätty todisteita, mutta varmuutta siitä, mistä ohjus on tullut, ei vielä ole. Puola on kutsunut kesken olevaan tutkintaan mukaan myös ukrainalaisia asiantuntijoita.

”Venäjä kantaa viimekätisen vastuun tapahtuneesta, joka on seurasta sen aloittamasta hyökkäyssodasta”, Marin korosti.

Pääministeri Marin kiitti Puolaa sen roolista Ukrainan tukemisessa. Puola on muun muassa ottanut vastaan merkittävän osan Euroopan unioniin saapuneista ukrainalaispakolaisista.

Myös Suomi jatkaa Marinin mukaan Ukrainan tukemista eri tavoin niin pitkään kuin tarvitaan. Suomi päätti viime viikolla toistaiseksi suurimmasta apupaketista Ukrainalle. Kymmenes puolustustarvikeapulähetys oli arvoltaan 55,6 miljoonaa euroa.

LUE MYÖS Suomelta suurin paketti Ukrainalle toistaiseksi – Suomi osallistuu 15 000 sotilaan kouluttamiseen

”Lisää on tulossa. Viestimme on, että teemme mitä tahansa se vaatii”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Venäjän tulee maksaa aiheuttamansa tuhot Ukrainassa

Pääministerit olivat yhtä mieltä siitä, että Venäjän tulee maksaa aiheuttamansa tuhot Ukrainassa. Keskustelussa tuli esille, että nyt tulisi etsiä keinoja käyttää EU:ssa jäädytettyjä venäläisvaroja vahinkojen kattamiseksi ja Ukrainan jälleenrakentamiseksi.

”Heidän on tunnettava tämä kipu”, Morawiecki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jo viime viikolla Marin kertoi, että Viro ja Suomi ovat ajaneet Eurooppa-neuvostossa sitä, että Venäjän jäädytetyt varat voitaisiin ohjata Ukrainan jälleenrakentamiseen. Marin toivoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa, että komissio löytää tähän keinoja.

Morawieckin mukaan Venäjä haluaa nyt sodassa talven puolelleen, mutta modernissa historiassa tunnetaan maa, joka osasi käyttää talvea Venäjää vastaan.

”Se oli Suomi joitakin vuosikymmeniä sitten. Suomalaiset ymmärtävät itäisen uhan paljon paremmin kuin läntiset maat.”

Keskustelussa todettiin Suomen tulevan Nato-jäsenyyden vahvistavan Itämeren alueen ja koko Euroopan turvallisuutta. Pääministeri Marin kiitti Puolaa Suomen Nato-jäsenyyden nopeasta ratifioinnista. Puola ratifioi Suomen jäsenyyden heinäkuun lopussa.

Vain Turkin ja Unkarin ratifiointi puuttuu Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiltä. Morawiecki aikoo keskustella Unkarin pääministerin Viktor Orbánin kanssa nopeasta ratifioinnista tulevassa Visegrád-maiden kokouksessa.

LUE SEURAAVAKSI: